Säljande eventkoordinator till Vemdalen
KBK Vemdalen AB / Evenemangsjobb / Härjedalen Visa alla evenemangsjobb i Härjedalen
2026-06-08
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Brinner du för event och vill bygga något från grunden? Då vill vi prata med dig.
Vi på KBK Vemdalen är inne på en spännande resa i högt tempo. Vårt motto är enkelt och säger det mesta: Kör Bara Kör. Vi vill ta en aktiv roll i att utveckla Vemdalen och låta fler uppleva vår magiska fjällvärld, året runt.
Vi drog igång i slutet av 2025 och har redan haft en flygande start med företagskickoffer, idrottsturneringar och konserter som fyllt våra lokaler med liv och rörelse. Men vi är bara i början, och det finns så mycket mer att göra.
Det här är vi
Hjärtat i verksamheten är KBK Arena, en nybyggd multihall som passar lika bra för idrottsevenemang som för mässor, konserter och större eventmiddagar. Runt arenan har vi byggt ett helt ekosystem:
• Egna boenden och restaurang i direkt anslutning (Björns Kök)
• FlipIt, vår trampolinpark i egen regi
• En ny lounge med aktiviteter och plats för mindre sällskap som öppnar inom kort
• Padelhall, golfkrog och Vargens Värdshus på Vemdalsskalet
Med allt detta under samma tak kan vi skapa upplevelser som få andra kan matcha. Det är här du kommer in.
Rollen
Som eventkoordinator blir du motorn i vår eventsatsning. Tillsammans med oss identifierar du vilka event och arrangemang vi ska satsa på, och sedan får du dem att hända. Konkret handlar det om att:
Hitta och utforma event som passar våra lokaler och vår vision
Aktivt bearbeta marknaden genom ditt eget nätverk, kalla samtal och vårt befintliga breda kontaktnät
Sälja in, planera och genomföra event från idé till verklighet
Du jobbar i ett bolag med snabba beslutsvägar, där vägen från idé till "kör" är kort.
Vem du är
Du är självgående, drivande och får saker att hända utan att någon behöver puffa på dig. Du trivs i ett högt tempo och är trygg i säljdelen, inklusive att lyfta luren och ta första kontakten. Du har en känsla för vad som blir ett bra event. Erfarenhet av event eller försäljning är meriterande, men din inställning och ditt driv väger tyngst.
Praktiskt
Tjänsten är på heltid och på plats hos oss på kontoret i Vemdalen vilket är det som gör besluten snabba, samarbetet enkelt och dagarna roligare.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett ungt bolag där du på riktigt får forma din egen vardag och se direkt resultat av det du bygger. Hos oss får du korta beslutsvägar, stor frihet och ett tight gäng som värdesätter gemenskap och att ha kul ihop, mitt i fjällvärlden.
Låter det som du?
Kör då bara och skicka din ansökan till kontakta+event26@bgavideo.com
senast 24 juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Viktigt att ange kontakta+event26@bgavideo.com som e-post adress
E-post: kontakta+event26@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702), https://www.kbkvemdalen.se
Fjällvägen 45 E (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Björn Andersson kontakta@bgavideo.com 0707712127 Jobbnummer
9953695