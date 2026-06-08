Barberare frisör i Göteborg

Almohamad, Salam / Hälsojobb / Göteborg
2026-06-08


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Barberare sökes till barbershop i Göteborg

Vi söker en skicklig och serviceinriktad barberare till vår barbershop i Göteborg.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
• Herrklippning
• Skäggtrimning och rakning
• Kundservice och bokningshantering
• Bidra till en positiv och professionell arbetsmiljö

Kvalifikationer
• Erfarenhet som barberare är meriterande
• God känsla för service och kundbemötande
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Svenska eller engelska är meriterande

Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till utveckling
• Goda villkor för rätt person
telefonnummer: 0700066347

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: salam-frisor@live.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Almohamad, Salam
Gibraltargatan 40 (visa karta)
412 58  GÖTEBORG

Arbetsplats
Crownking

Kontakt
Salam Almohamad
salam-frisor@live.com
0046700066347

Jobbnummer
9953707

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