Barberare frisör i Göteborg
Almohamad, Salam / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-06-08
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Barberare sökes till barbershop i Göteborg
Vi söker en skicklig och serviceinriktad barberare till vår barbershop i Göteborg.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
• Herrklippning
• Skäggtrimning och rakning
• Kundservice och bokningshantering
• Bidra till en positiv och professionell arbetsmiljöKvalifikationer
• Erfarenhet som barberare är meriterande
• God känsla för service och kundbemötande
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Svenska eller engelska är meriterande
Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till utveckling
• Goda villkor för rätt person
telefonnummer: 0700066347
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: salam-frisor@live.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Almohamad, Salam
Gibraltargatan 40 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Arbetsplats
Crownking Kontakt
Salam Almohamad salam-frisor@live.com 0046700066347 Jobbnummer
9953707