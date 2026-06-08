Elektronikoperatörer till Crosscontrol Alfta
Konsultia AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ovanåker Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ovanåker
2026-06-08
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Ovanåker
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
CrossControl utvecklar teknik som gör industriella fordon och maskiner smartare, säkrare och mer produktiva. Med huvudkontor och produktion i vackra Hälsingland kombinerar vi lokal närvaro med en global marknad.
Läs mer på crosscontrol.comPubliceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande arbete i en modern produktionsmiljö där du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Som operatör ansvarar du för montering och hantering av elektronikprodukter i produktionen. Du arbetar med att montera komponenter på kretskort, fylla på material och övervaka maskiner för att säkerställa ett stabilt och effektivt produktionsflöde. Profil
Du har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team. Ett tekniskt intresse och en fallenhet för praktiskt arbete är viktiga delar i rollen, gärna i kombination med erfarenhet från industri eller produktion. Noggrannhet och kvalitet präglar ditt arbetssätt, och du har ett öga för detaljer.
Vi lägger stor vikt vid inställning och vilja att lära. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera på svenska, både i tal och skrift, samt vara flexibel då skiftarbete förekommer.
Övrig information
I denna process samarbetar Crosscontrol med Konsultia. Alla frågor kring tjänsten eller annonsen hänvisas till Konsultia.
Tjänsten inleds med en anställning som konsult via Konsultia. Efter inledande konsultperiod är ambitionen att anställningen övergår till en direkt anställning hos Crosscontrol, förutsatt att samarbetet fungerar väl för samtliga parter.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att rekryteringsprocessen har semesteruppehåll under veckorna 28–31, vilket medför längre återkopplingstider under denna period.Om företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Fallsängesvägen 36C (visa karta
)
821 30 BOLLNÄS Arbetsplats
Crosscontrol Kontakt
Josefine Eriksson josefine.eriksson@konsultia.se Jobbnummer
9953711