Assisterande tandsköterska sökes
Tbn Tandhälsa AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du arbeta på en modern och personlig tandvårdsklinik där kvalitet, patientbemötande och arbetsglädje står i fokus?
Vi söker en engagerad tandsköterska som vill bli en del av vårt team på TBN Tandhälsa.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
TBN Tandhälsa är en väletablerad privat tandvårdsklinik belägen mitt på Spånga torg. Vi har behandlat patienter i flera generationer och kombinerar gedigen erfarenhet med modern tandvård. Hos oss möter du ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra för att ge våra patienter trygg, kvalitativ och personligt anpassad vård.
Vi erbjuder allmäntandvård, akuttandvård och estetisk tandvård i en lugn och trivsam miljö där både patienter och medarbetare ska känna sig väl omhändertagnaOm tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du en varierad roll med stort eget ansvar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Assistans vid behandlingar
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientadministration och journalhantering
Bokning och patientkontakt
Eget delegerat patientarbete efter kompetens och erfarenhet
Vi arbetar med ett nära samarbete mellan tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor där alla bidrar till en positiv arbetsmiljö och hög kvalitet i vården.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har ett professionellt och varmt patientbemötande
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet från privat tandvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
En modern och välrenommerad klinik med trogen patientbas
Trevliga och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och fortbildning
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får möjlighet att utvecklas tillsammans med ett erfaret team som brinner för god tandvård.
Anställningsform
80% eller enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:paula@tbn.se
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.tbn.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: paula@tbn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TBN Tandhälsa AB
(org.nr 559282-8296)
Spånga Torgväg 6 (visa karta
)
163 51 SPÅNGA Arbetsplats
TBN Tandhälsa Jobbnummer
9953697