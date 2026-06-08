Erfaren ledare till hemtjänstens införande av Lifecare Stockholm
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2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
Är du en erfaren ledare som vill ta ansvar för hemtjänstens införande av Lifecare Stockholm, Stockholms stads nya utförarsystem? I rollen leder och samordnar du införandet samt säkerställer så verksamhetens behov och perspektiv genomsyrar hela förändringsarbetet.
Välkommen till oss
Rollen ingår i Äldreförvaltningens enhet för digital verksamhetsutveckling. Enheten bildades den 1 maj 2026 och ansvarar för verksamhetsnära utveckling och förvaltning av arbetssätt och it-stöd inom socialtjänst och äldreomsorg. I uppdraget ingår även projekt NU (införandet av våra nya utförarsystem) samt samordning av socialtjänstens digitaliseringsportfölj. Enheten är under uppstart och uppdraget utvecklas över tid. Vi erbjuder en trivsam, utvecklande och inspirerande arbetsplats där vi tar fram nya innovativa lösningar tillsammans med användarna. Vi samarbetar tvärfunktionellt i allt vi gör.
Vi sitter i nyrenoverade och aktivitetsbaserade lokaler ett stenkast från Älvsjö pendeltågs- och busstation med närhet till restauranger, caféer och service.
Bakgrund
Staden har tecknat avtal med Tietoevry AB avseende utförarsystemet Lifecare. Vi har valt att kalla det för Lifecare Stockholm. Införandet leds från äldreförvaltningen genom Projekt NU.
Projektet styrs av en huvudprojektledare och är uppdelat i tre delprojekt:
Delprojekt teknik
Delprojekt verksamhet
Delprojekt införande
Varje delprojekt leds av en delprojektledare som tillsammans med huvudprojektledaren och leverantörens projektledare ingår i projektledningen. Som delprojektledare införande kommer du att ha en väldigt viktig roll i ett av stadens mest betydelsefulla projekt. Tillsammans med engagerade och kunniga projektmedlemmar ska du se till att alla hemtjänstens 8500 medarbetare blir redo att börja använda systemet.
Just nu arbetar projektet med att anpassa, konfigurera och integrera Lifecare med stadens övriga system innan införandet ute i verksamheterna tar vid.
Din roll
Som delprojektledare har du en nyckelroll i införandet av Lifecare Stockholm, Stockholms stads nya utförarsystem för socialtjänst och äldreomsorg. Du ansvarar för att leda och samordna arbetet tillsammans med stadens egna hemtjänstverksamheter och privata utförare för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande med verksamhetens behov i fokus. Rollen ingår i projektledningen och innebär ett nära samarbete med många olika intressenter där du bidrar till att skapa engagemang, samordning och framdrift genom hela förändringsresan.
Tjänsten är en projektanställning på 2 år.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att
leda och samordna införandet för hemtjänsten tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och privata utförare
ta fram, förankra och säkerställa genomförandet av införandeplaner för hemtjänsten
säkerställa att hemtjänstens behov och perspektiv tas tillvara genom hela införandet
planera, prioritera och följa upp aktiviteter, leveranser och resurser
delta i den övergripande projektledningen samt leda delprojektet med fokus på hemtjänstens införande, med stöd av stadens resurser och externa leverantörer
identifiera, analysera och hantera risker samt komplexa frågeställningar
ta fram beslutsunderlag samt bereda och rapportera ärenden till styrgrupper och andra beslutande forum.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning
aktuell och mycket god kunskap om hemtjänstens verksamhetsprocesser inom kommunal och/eller privat regi
aktuell chefs-/ledarerfarenhet där det ingått verksamhetsutveckling med fokus på medarbetar- och kundnytta
erfarenhet från att leda införande av förändrade arbetssätt med samordning av olika intressenter i en stor komplex organisation
erfarenhet av att formulera texter och hålla presentationer inför lednings- och styrgrupper
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete i Stockholm stad
införande av it-system i stora komplexa organisationer.
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Du behöver vara en trygg och modig ledare som trivs med att driva förändring i komplexa miljöer där många aktörer är involverade och olika perspektiv behöver samordnas för att nå gemensamma må. Du har förmåga att se helheten och navigera mellan olika perspektiv, intressen och behov för att skapa samsyn och hålla fokus på det gemensamma målet. Rollen kräver en mycket god samarbetsförmåga då du kommer att arbeta nära många olika intressenter – från hemtjänstens medarbetare och chefer till privata utförare, projektorganisation och stadsledning. Du är skicklig på att bygga förtroende, skapa engagemang och få olika aktörer att arbeta mot samma mål.
Vidare är du mål- och resultatorienterad med en stark drivkraft att omsätta planer till konkreta resultat. Du tar ansvar för att föra arbetet framåt, fattar beslut när det behövs och har förmåga att genomföra även beslut som kan upplevas som utmanande. Du är också en tydlig och pedagogisk kommunikatör som kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du har erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag samt planera och genomföra presentationer för olika målgrupper, inklusive lednings- och styrgrupper. Genom din kommunikativa förmåga skapar du tydlighet i förändringsarbetet och bidrar till att verksamhetsnyttan står i centrum genom hela införandet.
Du ser annonsen i sin helhet på vår hemsida. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Älvsjö stationsgata 21 (visa karta
)
125 21 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Avdelningen för digitalisering och it Kontakt
Rekryterande chef
Malin Lindberg malin.lindberg@stockholm.se 08-50840611 Jobbnummer
9953699