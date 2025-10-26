Städerska sökes
2025-10-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
**Städerska sökes för extrajobb!**
Vi söker 2 städerskor som vill jobba extra.
Arbetet börjar med cirka 12 timmar per månad.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, men B-körkort är ett plus.
Du måste kunna prata engelska eller svenska.
Vi föredrar personer som inte arbetar just nu, så att du kan vara tillgänglig vid behov.
Arbetet har stora möjligheter att bli en fast tjänst för rätt person.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
• Kunna prata engelska eller svenska
• Körkort B (meriterande)
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• Trevlig arbetsmiljö
Intresserad? Skicka din ansökan till info@cleaneat.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: info@cleaneat.se
