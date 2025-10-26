Städerska sökes

Tryfoni, Elena / Städarjobb / Göteborg
2025-10-26


**Städerska sökes för extrajobb!**

Vi söker 2 städerskor som vill jobba extra.
Arbetet börjar med cirka 12 timmar per månad.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, men B-körkort är ett plus.
Du måste kunna prata engelska eller svenska.

Vi föredrar personer som inte arbetar just nu, så att du kan vara tillgänglig vid behov.
Arbetet har stora möjligheter att bli en fast tjänst för rätt person.

Publiceringsdatum
2025-10-26

Kvalifikationer
• Kunna prata engelska eller svenska
• Körkort B (meriterande)

Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• Trevlig arbetsmiljö

Intresserad? Skicka din ansökan till info@cleaneat.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: info@cleaneat.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tillgänglig när som helst".

Arbetsgivare
Tryfoni, Elena

Arbetsplats
Tryfoni Elena

Jobbnummer
9574507

