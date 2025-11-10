Städerska/ Lokalvårdare

Irene Städ AB / Städarjobb / Stockholm
2025-11-10


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Irene Städ AB i Stockholm

Hej,
Vi söker en ansvarsfull medarbetare inom kategori hushållsnära tjänster. I arbetsuppgifterna ingår hemstädning, samt flyttstädning till våra kunder i hela stor Stockholm.
Du som söker jobb måste kunna hemstäd, flyttstäd, fönsterputs mm.
Som städare hos oss arbetar privatpersoner hem och ibland lokaler.
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann, självständig, punktlig och har ett starkt sinne for ordning och redan samt du vet hur man tar hand om ett hem och håller rent, kvalité, service och ansvar är något kännetecknar dig.
Vi ser gärna att du är flexible och kan arbeta vid behöv, t ex inhopp vid sjukdom.
Social kompetens krävs, då du kommer företagets ansikte utåt.

Denna tjänster är deltid, men det är möjligt att bli heltid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Vi tar emot ansökan via e-post
E-post: irenestad.se@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städerska/Lokalvårdare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Irene Städ AB (org.nr 559177-4293)
Olshammarsgatan 49 (visa karta)
124 75  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9598084

Prenumerera på jobb från Irene Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Irene Städ AB: