Städerska/ Lokalvårdare
Irene Städ AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Irene Städ AB i Stockholm
Hej,
Vi söker en ansvarsfull medarbetare inom kategori hushållsnära tjänster. I arbetsuppgifterna ingår hemstädning, samt flyttstädning till våra kunder i hela stor Stockholm.
Du som söker jobb måste kunna hemstäd, flyttstäd, fönsterputs mm.
Som städare hos oss arbetar privatpersoner hem och ibland lokaler.
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann, självständig, punktlig och har ett starkt sinne for ordning och redan samt du vet hur man tar hand om ett hem och håller rent, kvalité, service och ansvar är något kännetecknar dig.
Vi ser gärna att du är flexible och kan arbeta vid behöv, t ex inhopp vid sjukdom.
Social kompetens krävs, då du kommer företagets ansikte utåt.
Denna tjänster är deltid, men det är möjligt att bli heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Vi tar emot ansökan via e-post
E-post: irenestad.se@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städerska/Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Irene Städ AB
(org.nr 559177-4293)
Olshammarsgatan 49 (visa karta
)
124 75 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598084