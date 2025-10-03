Städare-Uppsala- Heltid
N&L Städservice AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos N&L Städservice AB i Uppsala
N&L Städservice AB - Familjeföretag med fokus på kundnöjdhet
Vi är ett familjeföretag baserat i Uppsala som stolt har ett starkt fokus på våra kunders nöjdhet. Vårt uppdrag är att erbjuda högkvalitativa städtjänster som tillgodoser alla våra kunders behov. Genom engagemang, förtroende och långsiktigt samarbete skapar vi starka och positiva relationer med våra kunder.
Vi söker nu en ny stjärna till vårt team!
Varför jobba hos oss?
Trygg och familjär arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Utbildning och möjlighet till personlig utveckling inom städbranschen
Chansen att bli en del av ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är ansvarsfull och pålitlig
Anställning:
60-80% med 6 månader provanställning Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Städning hos kunder varje vecka, varannan vecka eller var fjärde vecka, enligt överenskommelse
Arbeta i team och utföra engångs uppdrag såsom flyttstädning, storstädning och fönsterputsning
Ansvara för att upprätthålla hög kvalitet på tjänsterna och säkerställa kund nöjdhet
Bidra till att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med våra kunder genom noggrant utfört arbete.
Om du uppfyller ovanstående krav och tror att du skulle passa väl in i vårt team ser vi fram emot att höra från dig.
För att din ansökan ska kunna prövas måste du ha ett svenskt personnummer.
B Körkort(krav)
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@nlstadservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N&L Städservice AB
(org.nr 559456-3487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Valentina Maric jobb@nlstadservice.se Jobbnummer
9540597