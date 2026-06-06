Frukostmatberedare till Hotell Stensson
Hotell Stensson AB / Restaurangbiträdesjobb / Eslöv Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eslöv
2026-06-06
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Är du morgonpigg, serviceinriktad och trivs med att skapa en fantastisk start på dagen för gäster? Då kan du vara den vi söker!
Hotell Stensson är ett personligt hotell mitt i Eslöv. Nu söker vi en frukostansvarig som vill bli en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Du ansvarar för att förbereda, tillaga och servera hotellets frukostbuffé. Du ser till att buffén är välfylld, inbjudande och håller hög kvalitet samtidigt som du möter våra gäster med ett varmt och professionellt bemötande.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga frukost
• Baka och förbereda enklare frukostprodukter
• Fylla på och hålla ordning på frukostbuffén
• Disk, städning och egenkontroller
• Enklare förberedelser inför konferenser och grupper
• Kontakt med gäster och värdskap i frukostmatsalenKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du tidigare har arbetat med hotellfrukost och självständigt kan förbereda och tillaga en hotellfrukostbuffé.Kvalifikationer
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med hotellfrukost
• Erfarenhet av tillagning och förberedelse av frukostbuffé
• God svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande:
• Erfarenhet från hotell
• Livsmedelshygienutbildning
• Erfarenhet av konferens- eller restaurangverksamhet
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande och noggrann
• Har ett naturligt värdskap
• Trivs med att arbeta självständigt
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Tycker om tidiga morgnar
Om anställningen
Tjänsten är på cirka 50 % med arbete främst på morgnar, vardagar och varannan helg. Omgående start eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till annica@hotelstensson.com
Märk ansökan med: frukost
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: annica@hotelstensson.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost- & köksmedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Stensson AB
(org.nr 559158-9345)
Stora Torg 12 (visa karta
)
241 30 ESLÖV Arbetsplats
Stensson AB, Hotell Kontakt
Annica Larsson annica@hotelstensson.com 0706710329 Jobbnummer
9951074