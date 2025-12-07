städare/städerska
2025-12-07
Jobba hos oss K&S Services AB:
Om rollen:
Vill du jobba som städare i en trygg och pålitlig arbetsgivare? Vill du ha en roll där din noggrannhet och yrkesskicklighet verkligen uppskattas? Då är detta den perfekta möjligheten för dig!
Som städare hos K&S Services AB kommer du att arbeta med att skapa trivsel och renlighet i våra kunders hem & lokaler med fokus på långsiktiga positiva relationer med våra kunder.
Vi söker dig som är engagerad, positiv, ärlig, noggrann, punktlig och som är självgående i din arbetsroll som tar ansvar för sina uppdrag. Du behöver kunna hantera stress och vara redo att lära dig nya saker för att alltid leverera på högsta nivå. Du behöver förstå att kunden, kvalitet och detaljer är mycket viktiga. Du behöver ha inget erfarenhet eftersom vi erbjuder utbildning med du behöver brinner för att lära dig. B-körkort (manuell eller automat) är ett krav. Jobbet är på deltid eller heltid.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra hemstädning, kontorsstädning, trappstädning och flyttstädning, storstädning och fönsterputs. Du ska köra en bil och tar ansvar för rengöringsmedel och städutrustning.
Bygga goda relationer med kunder genom att leverera utmärkt service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@ks-services.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare K&S Services AB
(org.nr 556888-4422)
För detta jobb krävs körkort.
