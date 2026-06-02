Verksamhetschef till Apex Terapi
Apex Psykoterapi AB / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-06-02
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Vill du leda en etablerad och välfungerande psykologmottagning med högt kliniskt anseende? Vi söker en verksamhetschef till Apex Terapi i Malmö som med trygghet och tydlighet tar ansvar för den dagliga driften, kvaliteten och tillgängligheten, och som på sikt vill vara med och utveckla verksamheten vidare.Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Apex Terapi är en etablerad psykologmottagning i Malmö med åtta psykologer. Vi är en del av Hälsoval Skåne och erbjuder behandling inom både PDT och KBT, och tar emot såväl regionfinansierade som privatbetalande patienter. Vår verksamhet bygger på hög klinisk kompetens och ett starkt engagemang för patienten. Vi har även ambitionen att på sikt bredda vårt erbjudande mot privatbetalande patienter och företag, vid sidan av den regionfinansierade vården.
Uppdraget
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda den dagliga driften av en mottagning som redan fungerar väl. Din viktigaste uppgift är att säkerställa hög klinisk kvalitet, god tillgänglighet och en hållbar ekonomi, och att vårda den verksamhet och det team vi har byggt upp.
Du arbetar nära styrelsen och ägarna, avrapporterar löpande och bidrar till bolagets fortsatta utveckling. Styrelsen sätter den strategiska inriktningen, och du är en viktig röst i det arbetet.
Därutöver finns ett utvecklingsuppdrag. På sikt vill vi bredda vårt erbjudande utanför Hälsovalet, mot privatbetalande patienter och företag, och här får du möjlighet att vara med och forma nya tjänster och intäktskällor. Det är en del av rollen över tid, men aldrig på bekostnad av den befintliga verksamheten, som alltid kommer först.
Ditt ansvar
• Leda den dagliga driften och säkerställa hög klinisk kvalitet och god tillgänglighet.
• Ansvara för verksamhetens ekonomi och måluppfyllelse.
• Leda, utveckla och rekrytera psykologer i takt med att verksamheten utvecklas.
• Arbeta nära och avrapportera till styrelse och ägare samt bidra till bolagets strategiska inriktning.
• Forma struktur, arbetssätt och kultur som bär verksamheten långsiktigt.
• På sikt utveckla och etablera ett privat och företagsinriktat erbjudande vid sidan av den regionfinansierade vården.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare, med förmåga att kombinera tydlighet med god samarbetsförmåga. Du trivs med att ansvara för en fungerande verksamhet och fatta beslut som håller över tid. Du har ett affärsmässigt och lösningsorienterat förhållningssätt, och ett intresse för affärsutveckling och att på sikt bygga nya erbjudanden ser vi som meriterande.Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog.
• Erfarenhet av att leda personal och utveckla verksamhet. Erfarenhet av affärsutveckling, förändringsarbete eller att bygga nya erbjudanden är meriterande.
• Kunskap om Hälsoval Skåne och primärvårdens regelverk är meriterande.
• God digital vana samt mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
En etablerad mottagning med hög kompetens och starkt kollegialt stöd, där du är nära både teamet och besluten. Ett brett uppdrag med trygg drift som grund och verklig möjlighet att påverka verksamhetens utveckling. Möjlighet att vara med och driva mycket av verksamhetens utveckling, inom den strategiska inriktning som styrelsen sätter. Ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för patienterna varje dag.
Rekryteringsprocess
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Ansök genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev till johan.isevik@apexrehab.se
. Märk din ansökan med "Verksamhetschef". Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Johan Isevik på johan.isevik@apexrehab.se
.
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: rekrytering@apexterapi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apex Psykoterapi AB
(org.nr 559429-4307), https://www.apexterapi.se/
Linnégatan 45 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Jobbnummer
9943709