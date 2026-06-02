Personlig assistent till 12-årig tjej - vill du göra verklig skillnad?
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-06-02
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Vill du ha ett jobb där du inte bara "går till jobbet" – utan verkligen gör skillnad i någons liv, varje dag?
Vi söker nu en personlig assistent till en 12-årig tjej som bor tillsammans med sin familj. Hon är i en viktig fas i livet där hon blir mer självständig, nyfiken på världen och vill delta i fler aktiviteter – och det är här du kommer in.
Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del i hennes vardag. Du finns där som stöd, trygghet och möjliggörare – någon som gör det möjligt för henne att göra sådant hon tycker är roligt och utvecklande.
Arbetet sker där hon befinner sig – hemma, på aktiviteter eller utflykter. Vissa dagar är lugna, andra mer aktiva. Det är just variationen som gör jobbet så givande.
Du hjälper till efter skolan, på fritiden och ibland under helger. Tillsammans med familjen skapar ni en fungerande och trygg vardag där hon får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Vad innebär jobbet?
Du kommer bland annat att:
• Finnas som stöd efter skoldagen och på fritiden
• Följa med på aktiviteter och uppmuntra till delaktighet
• Hjälpa till vid vardagliga situationer som måltider och hygien
• Vara med och skapa struktur, trygghet och glädje i vardagen
Det finns möjlighet att följa med på olika aktiviteter och utflykter, och därför är körkort en stor fördel.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Är en trygg och varm person med ett genuint engagemang
• Tycker om att arbeta med barn och ungdomar
• Har tålamod och kan anpassa dig efter situationen
• Är initiativtagande och gärna hittar på aktiviteter
• Trivs i ett nära samarbete med familj
Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du vill, är nyfiken och är rätt person för uppdraget.
Därför ska du söka
Det här är ett arbete där du:
• Får bygga en nära och meningsfull relation
• Är med och påverkar någon annans liv på riktigt
• Får en varierad vardag med både ansvar och glädje
• Blir en viktig del i ett sammanhang där du behövs
Praktisk information
• Arbetstider: Eftermiddag/kväll vardagar samt helg
• Omfattning: Flexibelt, vi kan anpassa och även rekrytera fler personer
• Start: Enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-06-02Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv.
Vi rekryterar löpande – tveka inte att höra av dig
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans.
Läs mer om våra förmåner på vår hemsida, www.movewalk.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Jobbnummer
9943698