Extrajobb Helger Bokningskoordinator / Gästservice
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2026-06-02
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Extrajobb Helger – Bokningskoordinator / Gästservice
Stay Smart Fastigheter – Västerås
Vill du ha ett socialt och varierande extrajobb där du hjälper gäster från hela världen och arbetar med moderna bokningssystem?
Stay Smart Fastigheter söker nu en Bokningskoordinator / Gästservicemedarbetare för arbete på helger från vårt platskontor på Benvägen 55 i Västerås.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som Bokningskoordinator ansvarar du för att hantera, svara på inkommande bokningar och ge service till våra gäster före, under och efter deras vistelse. Främst i form av digital reception men även viss kontakt med gästser som kommer och behöver hjälp på plats.
Du kommer främst att arbeta med bokningar i våra bokningssystem och mejl som kommer via plattformar som Airbnb, Booking.com och Expedia samt svara på frågor via meddelanden, e-post och telefon.Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande bokningar från olika bokningskanaler
Besvara frågor från gäster före och under vistelsen
Skicka ut incheckningsinformation
Hjälpa gäster med enklare supportärenden
Hantera avbokningar, ändringar och specialförfrågningar
Samarbeta med drift- och städteam för att säkerställa en bra gästupplevelse vid behov
Arbeta i våra boknings- och fastighetssystem
Arbetstider
Lördagar och söndagar
Kl. 14:00–23:00 (8h + raster)
Totalt 16 timmar per helg
Tjänsten passar perfekt för dig som studerar, har annan sysselsättning eller söker ett extraarbete på helger.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att hjälpa människor
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god datorvana
Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift
Har god administrativ förmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Meriterande
Erfarenhet från hotell, reception, bokning eller kundservice
Erfarenhet av Airbnb, Booking.com, Expedia eller liknande bokningssystem
Erfarenhet av arbete inom besöksnäring eller hospitality
Vi erbjuder
Ett flexibelt och utvecklande extrajobb
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att lära dig moderna boknings- och hotellsystem
En viktig roll i ett växande företag inom företagsbostäder och lägenhetshotell
Om Stay Smart
Stay Smart Fastigheter erbjuder möblerade företagsbostäder, lägenhetshotell och boendelösningar över hela Sverige. Vi arbetar med både svenska och internationella gäster och strävar alltid efter att leverera en hög servicenivå och en smidig gästupplevelse.
Arbetsplats/kontor: Benvägen 55, 724 80 Västerås
Anställningsform: Timanställning / Extraarbete
Tillträde: Enligt överenskommelse ,snarastSå ansöker du
Märk med: "Bokningskoordinator helger"
Skicka CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna om eventuell erfarenhet från hotell, bokning eller kundservice och varför du tror att tjänsten skulle passa dig.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: adam@staysmart.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bokningskoordinator helger". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C2 Operations AB
(org.nr 559337-4076)
Benvägen 55 (visa karta
)
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Stay Smart Västerås Jobbnummer
9943720