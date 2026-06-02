Behörig lärare till Information- och medieteknikinriktningen
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Hudiksvall Visa alla gymnasielärarjobb i Hudiksvall
2026-06-02
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Bromangymnasiet i Hudiksvall söker nu en behörig lärare till Teknikprogrammet. Du kommer att undervisa och ansvara för inriktningen Informations- och Medieteknik. Ämnena du kommer att undervisa i är Programmering, Webbutveckling, Artificiell Intelligens, samt gymnasiearbetet. Tjänsten är på 60% och innebär också att du kommer att vara mentor och klassföreståndare. Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att planera, genomföra och vara betygssättande lärare inom nämnda ämnen, samt ansvara för gymnasiearbetet för de elever som går på inriktningen Informations- och Medieteknik på Teknikprogrammet. I rollen som mentor har du ansvar för elevernas studiesituation och genomför utvecklingssamtal en gång per termin.Profil
Vi ser helst att du är behörig lärare inom nämnda ämnen för gymnasiet, samt innehar dagsaktuella kunskaper inom programmering, webbutveckling och artificiell intelligens. Du har god kännedom om ungdomars lärande och vikten av att skapa en trygg lärmiljö för eleverna. Du ska även kunna samarbeta med lärare inom andra relevanta ämnen för att skapa intressanta uppgifter för eleverna.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Rektor
Clas Falk clas.falk@hudiksvall.se +4665029668 Jobbnummer
9943700