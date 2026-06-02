Hagaskolan söker skicklig lärare i franska,ma och sv som vill arbeta i team
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2026-06-02
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Hagaskolan är en verksamhet där trygghet, studiero samt ordning och reda är det fundament som vi bygger våra elevers akademiska framgångar på. Nu har du chansen att bli en del i vårt professionella team av skickliga och engagerade lärare samt stormentorer. Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i franska samt matematik och svenska.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Hagaskolan startade 2019 och är en kommunal grundskola för elever i årskurs F-9 med cirka 850 elever och 100 medarbetare. Skolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och naturen inpå knuten. Här finns ändamålsenliga lokaler, uteklassrum samt en stor, fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande. Hagaskolan är sedan våren 2022 en ackrediterad Erasmus+-skola vilket innebär att vi satsar extra mycket på internationalisering.
För att trivas och utvecklas i vårt team tror vi att du är en skicklig pedagog som genom ett relationellt förhållningssätt leder eleverna med tydlighet och prestigelöshet. Du är engagerad och kunnig i dina ämnen och därigenom inspirerar och entusiasmerar du eleverna att nå sin fulla potential. Vi värdesätter det kollegiala lärandet högt och vi är stolta över vår skola och det ambitiösa arbete som bedrivs här. Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare i franska (50%). Har du behörighet att även undervisa i matematik och svenska så kan tjänsten uppgå till 80%. Tjänsten är en kombinerad tjänst där undervisning i franska är huvuduppgiften men med rätt behörighet/kompetens kan du också få ansvara för våra stödstrukturer: studiestöd samt tvålärarsystem i matematik.
Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen väcker du och tar tillvara deras intresse och nyfikenhet och gör undervisningen spännande och innovativ. Du baserar din undervisning på vetenskaplig grund, har ett formativt arbetssätt, analyserar undervisningsstrategier samt utvecklar och anpassar undervisningen utifrån elevernas lärande och mot en ökad måluppfyllelse. I mötet med eleverna utvecklar du ständigt dig själv och din roll som lärare. I ditt klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Utöver pedagogiskt arbete bygger du relationer med dina kollegor och bidrar till skolans utveckling. Du samarbetar med våra erfarna stormentorer utifrån att de har det övergripande ansvaret för elevernas hela studiesituation. Kvalifikationer
Obligatoriska kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i franska på högstadiet.
Minst två års dokumenterad erfarenhet av undervisning i årskurs 7–9.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande läroplan och kursplaner.
Dokumenterad erfarenhet av att använda digitala lärplattformar för planering, kommunikation och bedömning.
God förmåga att genomföra formativ bedömning och ge återkoppling som stödjer elevers lärande.
God förmåga att arbeta språkutvecklande och kooperativt.
Erfarenhet av arbete med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Goda kunskaper i det svenska språket.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av att leda eller delta i skolutvecklingsprojekt, gärna inom internationalisering.
Erfarenhet av undervisning i heterogena elevgrupper med varierande kunskapsnivåer.
Utbildning eller fortbildning inom specialpedagogik, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ledarskap i klassrummet.
Behörighet att undervisa i matematik, svenska eller andra ämnen.
Personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.
Du har ett gott ledarskap i klassrummet,
Du har en god samarbetsförmåga.
Du har en strukturerad arbetsförmåga.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på deltid (50% franska) med start 10 augusti 2026. Har du behörighet att även undervisa i matematik och svenska så kan tjänsten uppgå till 80%. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du på polisens hemsida.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Vi genomför arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 13/6.
För mer information kontakta:
Linda Rainsson, biträdande rektor 4-9, linda.rainsson@vallentuna.se
.
Lär dig mer om hur vi arbetar på Hagaskolan och läs reportage med några av Hagaskolans medarbetare och rektor: https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/grundskola-och-fritidshem
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 40 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Kontakt
Biträdande rektor 4-9
Charlotte Suta charlotta.suta@vallentuna.se +46858784996 Jobbnummer
9943697