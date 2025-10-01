Städare/Lokalvårdare
2025-10-01
Om jobbet
Vi söker en lokalvårdare för att städa i våra lokaler, packa upp varor, hantera sopor mm.
Arbetsdagar: tisdag-fredag från 09-16, lördag -söndag 09-17, rullande olika dagar
Ledig: måndagar och annan sammanhängande dag
Du ska vara glad, stresstålig och ha god samarbetsförmåga, flexibel och vara vid bra kondition ju med att det är ett fysiskt arbete.
Vi tror att det är viktigt att ha kul på jobbet för att trivas och ha möjlighet att kunna vara med och påverka sitt arbete i nära samarbete med ansvarig chef.
Svenska är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: fredrik@musslan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare/städare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wasahof Restaurang AB
(org.nr 556281-4094)
Dalagatan 46 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Wasahof Restaurang AB Jobbnummer
9536233