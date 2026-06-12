Projektanställning på 100% i socialt företag i Malmö
Stilla-Koncernen ekonomisk förening / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-06-12
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Ledig projektanställning på 100% som arbetsledare för ett arbetsintegrerat socialt företag i Malmö.
Stilla-Koncernen ekonomisk förening har drivit Vindstilla- cafe & mötesplats sedan hösten 2012.
Vinsdstilla café & mötesplats finns i två lokaler i Malmö och en i Lund. Våra enheter erbjuder frukost, fika, lunch och catering. Utöver caféverksamheten har vi också några medarbetare som arbetar med trädgårdsskötsel, och framåt även måleriarbete.
Syftet med Stilla-Koncernen är att främja återgången till arbetslivet för människor med psykisk ohälsa som haft svårt att etablera sig på öppna arbetsmarknaden. Fontänhuset Malmö som arbetar med psykosocial arbetsrehabilitering har vi tät kontakt med och vi anställer primärt våra medarbetare från Fontänhuset Malmö. Vi erbjuder arbetsträningsmöjligheter, praktik och anställningar för personer med psykisk ohälsa utifrån där de är. Målet är att skapa en arbetsplats som både ger en inkomst såväl som stödjer individen i sin integration och personliga utveckling.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som projektanställd kommer du ha en arbetsledande roll idriften på Vindstilla - café & mötesplats ihop med medarbetarna och verksamhetsledaren. Det finns en verksamhetsledare i företaget som arbetar övergripande men också på plats i drift. Du kommer arbeta som arbetsledare och utgå från en av våra enheter, men vid behov och efter överenskommelse arbeta på någon av våra andra enheter i koncernen. Kvalifikationer
Du som söker bör ha en adekvat högskoleutbildning som beteendevetare, socionom, arbetsterapeut, yrkes- och studievägledare eller liknande.
Du bör ha:
• kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor med psykiska funktionshinder
• kunskap om det svenska socialförsäkringssystemet
• gärna kunskap om socialt företagande
• arbetat med myndighetskontakter
• ledaregenskaper
• kunskap och erfarenhet av att arbeta i café- och restaurangverksamhet
För att trivas hos oss behöver du ha lätt för att skapa relationer och du tycker att det är viktigt att samarbeta och samverka såväl internt som externt, du är tycker om att arbeta praktiskt inom service och försäljning, samt att delta i och utveckla nätverk.
Du har ett starkt engagemang för människor som bygger på en humanistisk och positiv grundsyn.
Övrig information.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Det är en merit om du innehar B-körkort samt bil, dock är det inget krav.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekrytering@stillakoncernen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stilla-Koncernen ekonomisk förening Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stilla-Koncernen Ek Fören Kontakt
Vik. Verksamhetschef
Cecilia Jönsson cecilia.jonsson@stillakoncernen.se 076-0250754 Jobbnummer
9960598