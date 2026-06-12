Undersköterska till Regnbågens boende
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2026-06-12
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Ser du dig själv som en trygg, ansvarstagande och initiativrik undersköterska som vill vara med och skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra äldre?
Vi på Särskilda boendet regnbågen behöver nu stärka upp med nya medarbetare och söker tre undersköterskor som vill vara en del av vårt team. Vi på Regnbågens särskilda boende står inför ett behov av att stärka upp vår verksamhet med undersköterskor både på kort och längre sikt. Redan efter sommaren finns ett behov av ytterligare tre medarbetare, samtidigt som en av våra undersköterskor planerar att gå i pension under årsskiftet 26/27. För att skapa kontinuitet och stabilitet vill vi därför rekrytera flera undersköterskor vid samma tillfälle, istället för att genomföra flera rekryteringar nära inpå varandra.
Våra särskilda boenden är en del av Stöd, vård och omsorgsförvaltningen, en verksamhet som varje dag arbetar för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning det stöd, den omsorg och den rehabilitering de behöver. Hos oss står alltid individens behov i centrum.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i att ge stöd i vardagen, exempelvis vid personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Du bidrar till att våra hyresgäster får möjlighet att bevara sin självständighet och använda sina egna resurser i så stor utsträckning som möjligt.
Ditt arbete handlar också om att skapa en trygg och meningsfull tillvaro där livskvalitet står i centrum. Du kommer även att utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och som tillsammans med dina kollegor skapar en arbetsmiljö där ni arbetar mot gemensamma mål, alltid med hyresgästernas bästa i fokus.
Nattjänstgöring och poolturer ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande formella krav:
• Är utbildad undersköterska, alternativt befinner dig i slutskedet av din utbildning.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet.
Då det förekommer poolturer i tjänsten så är B-körkort meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och ansvarstagande person som motiveras av att arbeta mot gemensamma mål. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är initiativtagande och har en god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö där engagemang och delaktighet är en självklar del.
Vidare är du serviceinriktad och uppskattar att arbeta nära människor, där du ger stöd till både hyresgäster, närstående och kollegor. Du möter andra med lyhördhet, omtanke och respekt, och har ett genuint engagemang för människor där etik och integritet genomsyrar ditt arbetssätt.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Under veckorna 25- 28 når du oss enklast genom att kontakta kommunen@kristinehamn.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Under hösten eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Christina Salminen Hofsten christina.salminenhofsten@kristinehamn.se Jobbnummer
9960599