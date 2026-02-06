Städare inom bygganläggningar

Kosmo Miljötjänst AB / Städarjobb / Sundbyberg
2026-02-06


Visa alla städarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kosmo Miljötjänst AB i Sundbyberg, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker nu erfarna städare inom bygg- och anläggningsstädning till vårt växande team.
Som byggstädare arbetar du med grov- och finstädning på byggarbetsplatser inför besiktning, inflytt eller under pågående projekt. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarskänsla och god förståelse för arbetsmiljö och säkerhet.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Dina arbetsuppgifter
Byggstädning (grov- och slutstädning)
Städning av byggarbetsplatser, bodar och gemensamma utrymmen
Följa gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av byggstädning är ett krav
God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande svenska i tal (för arbetsinstruktioner och säkerhet)

Meriterande
B-körkort
Tidigare arbete inom bygg- eller anläggningsmiljö

Vi erbjuder
Heltid eller enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal (Byggavtalet)
Trygga anställningsvillkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: kosmo@blixtmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kosmo Miljötjänst AB (org.nr 556754-1312)
Hallonbergsvägen 9 (visa karta)
174 53  SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kosmo Miljötjänst AB

Jobbnummer
9727957

Prenumerera på jobb från Kosmo Miljötjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kosmo Miljötjänst AB: