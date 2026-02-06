Städare inom bygganläggningar
2026-02-06
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
, Stockholm
Vi söker nu erfarna städare inom bygg- och anläggningsstädning till vårt växande team.
Som byggstädare arbetar du med grov- och finstädning på byggarbetsplatser inför besiktning, inflytt eller under pågående projekt. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarskänsla och god förståelse för arbetsmiljö och säkerhet.

Dina arbetsuppgifter
Byggstädning (grov- och slutstädning)
Städning av byggarbetsplatser, bodar och gemensamma utrymmen
Följa gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöreglerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av byggstädning är ett krav
God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande svenska i tal (för arbetsinstruktioner och säkerhet)
Meriterande
B-körkort
Tidigare arbete inom bygg- eller anläggningsmiljö
Vi erbjuder
Heltid eller enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal (Byggavtalet)
Trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kosmo Miljötjänst AB
Hallonbergsvägen 9
174 53 SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kosmo Miljötjänst AB

Jobbnummer
