Städare / Cleaner - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-16


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I STOCKHOLMS LÄN – JOBBA HOS OSS! ✨
Vill du arbeta i ett företag där service och kvalitet står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Nu söker vi fler hemstädare till våra team runt om i Stockholms län. Hos oss får du arbeta i en internationell miljö tillsammans med kollegor från hela världen, där vi tillsammans skapar en enklare vardag för våra kunder.
Det här erbjuder vi:
En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Fast månadslön varje månad

Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten

Betald restid mellan kunder

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Utbildning inom hemstädning och service

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamaktiviteter och sociala träffar

Hos Hemfrid får du möjlighet att utvecklas och känna dig trygg i din yrkesroll.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor och service

Är noggrann, ansvarstagande och engagerad

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Det är meriterande om du har:
B-körkort (egen bil är ett plus)

Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken

Ansök idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN STOCKHOLM COUNTY – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where service and quality are at the heart of everything we do?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with care and high quality.
We are now looking for more Home Cleaners to join our teams across Stockholm County. At Hemfrid, you will work in an international environment together with colleagues from all over the world, helping customers simplify their everyday lives.
What we offer:
A 75% employment position

Collective agreement and secure employment conditions

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car for work

Paid travel time between customers

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Training within home cleaning and customer service

Support from a Field Lead/Buddy

Team meetings and social activities

At Hemfrid, you will have the opportunity to grow professionally in a safe and supportive work environment.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys working with people and customer service

Is responsible, detail-oriented, and committed

Likes working independently as well as in a team

Is flexible and enjoys varied workdays

Wants to learn and develop professionally

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Meritorious:
B driver's license (own car is a plus)

Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080279-2103557".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10004385

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