Städare / Cleaner - Hemfrid Stockholm
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2026-07-16
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, Solna
, Lidingö
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I STOCKHOLMS LÄN – JOBBA HOS OSS! ✨
Vill du arbeta i ett företag där service och kvalitet står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med omtanke och hög kvalitet.
Nu söker vi fler hemstädare till våra team runt om i Stockholms län. Hos oss får du arbeta i en internationell miljö tillsammans med kollegor från hela världen, där vi tillsammans skapar en enklare vardag för våra kunder.
Det här erbjuder vi:
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Fast månadslön varje månad
Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunder
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning och service
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamaktiviteter och sociala träffar
Hos Hemfrid får du möjlighet att utvecklas och känna dig trygg i din yrkesroll.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor och service
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Det är meriterande om du har:
B-körkort (egen bil är ett plus)
Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken
Ansök idag!
Läs mer och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN STOCKHOLM COUNTY – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where service and quality are at the heart of everything we do?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with care and high quality.
We are now looking for more Home Cleaners to join our teams across Stockholm County. At Hemfrid, you will work in an international environment together with colleagues from all over the world, helping customers simplify their everyday lives.
What we offer:
A 75% employment position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Training within home cleaning and customer service
Support from a Field Lead/Buddy
Team meetings and social activities
At Hemfrid, you will have the opportunity to grow professionally in a safe and supportive work environment.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working with people and customer service
Is responsible, detail-oriented, and committed
Likes working independently as well as in a team
Is flexible and enjoys varied workdays
Wants to learn and develop professionally
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Meritorious:
B driver's license (own car is a plus)
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080279-2103557". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10004385