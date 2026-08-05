Frisör till vårat team!
Milexa Beauty Lounge AB / Hälsojobb / Kristianstad Visa alla hälsojobb i Kristianstad
2026-08-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
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Drömmer du om att jobba i en modern salong med härlig energi, fina kunder och ett team som lyfter varandra? Då kanske du är den vi söker! 🤍
Milexa Beauty Lounge växer och nu letar vi efter en passionerad frisör som vill bli en del av vår resa.
Vi söker dig som:
✂️ Älskar hår och kreativitet.
🤍 Brinner för service och att få kunder att känna sig fantastiska.
✨ Är driven, positiv och gillar att utvecklas.
🌿 Trivs i ett team där gemenskap och kvalitet står i fokus.
Hos oss får du:
En stilren och inspirerande arbetsmiljö.
Fantastiska kollegor
Möjlighet att växa och utvecklas.
En salong där kvalitet, omtanke och passion genomsyrar allt vi gör.
Känner du att det här är du eller känner du någon som skulle passa perfekt?
Skicka din ansökan till oss! Milexa2025@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: milexa2025@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milexa Beauty Lounge AB
(org.nr 559547-5632)
Cardellsgatan 19 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
10023701