Nagelteknolog till vårat team!
Milexa Beauty Lounge AB / Hälsojobb / Kristianstad Visa alla hälsojobb i Kristianstad
2026-08-05
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Är du en passionerad nagelteknolog som älskar detaljer, kreativitet och att få kunder att känna sig sitt allra bästa? Då vill vi gärna träffa dig! 🤍
Milexa Beauty Lounge växer och söker nu en skicklig nagelteknolog som vill bli en del av vårt härliga team.
Vi söker dig som:
💅 Är utbildad och har ett öga för detaljer.
✨ Brinner för kvalitet och ett professionellt bemötande.
🤍 Är positiv, driven och älskar att utvecklas.
🌿 Trivs med att arbeta i ett team där gemenskap och service står i fokus.
Hos oss får du:
En modern och inspirerande salong.
Ett varmt och stöttande team.
Möjlighet att utvecklas och bygga din kundkrets.
En arbetsplats där passion, kvalitet och omtanke står i centrum.
Känner du att det här är rätt för dig?
📩 Skicka in din ansökan via mejl till: Milexa2025@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: milexa2025@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milexa Beauty Lounge AB
(org.nr 559547-5632)
Cardellsgatan 19 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
10023704