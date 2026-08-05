Engagerad tandsköterska sökes till familjärt team i Åkersberga
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Österåker Visa alla tandsköterskejobb i Österåker
2026-08-05
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Om oss
Är du tandsköterska och letar efter nya möjligheter? Vill du bli del av ett team där samarbete, engagemang och arbetsglädje står i centrum?
Då är du välkommen att söka till oss på Tandhälsan i Österåker, där vårat team är en del av Praktikertjänst.
Vi är en modern tandvårdsklinik i hjärtat av Åkersberga, med tåg/buss och parkeringshus precis intill kliniken. Vi möter dagligen patienter i alla åldrar och många familjer har gått hos oss i generationer.Vi har ett stabilt patientflöde och kontinuerligt nya patienter som söker sig till oss.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss spelar du en viktig roll för då du följer våra patienter hela vägen - från bokning till behandling och utcheckning.
Du jobbar i ett nära samarbete med tandläkaren och assistans, sterilarbete, telefon och reception är naturliga delar av arbetsdagen.
Vi tror på ett samarbete där vi lär oss av varandra, och vi hjälper dig att successivt komma in i de olika arbetsmomenten.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska, gärna med några års erfarenhet inom yrket.
Goda kunskaper i svenska - skrift och tal.
Vi lägger störst vikt vid personliga egenskaper. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska som trivs i ett team med lyhörda kollegor. Du strävar efter att ge en kvalitativ och bidrar till den familjära stämningen på vår klinik. Du är ansvarsfull, empatisk och positiv och har en förmåga att se helheten. Du vill göra det lilla extra för att ge patienten en god vård och upplevelse.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som vill jobba hel- eller deltid.
Vi erbjuder dig
Ett nära och stöttande team där vi värdesätter samarbete och lär oss av varandra.
Som anställd hos Praktikertjänst har du en trygg anställningsform och förmåner i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
En arbetsmiljö som värnar om balans mellan arbete och privatliv.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stationsgränd 2 (visa karta
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184 50 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandhälsan i Österåker Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Widegran caroline.widegran@ptj.se 0736834237 Jobbnummer
10023687