Control System Engineer- Operativ koordinator
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-08-05
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En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du är en nyckelperson i vårt dynamiska migrationsteam inom Mods & Ups, där du ansvarar för att leverera styrsystemsversionsuppgraderingar i spännande moderniserings- och uppgraderingsprojekt. Du kommer att leda tekniska uppdrag och arbeta med hela vår flotta av gas- och ångturbiner, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra våra system. Med din expertis kommer du att säkerställa att våra uppgraderingar genomförs smidigt och effektivt, vilket bidrar till vår strävan efter innovation och hållbarhet.
Hur du kommer att påverka
Du kommer att installera och konfigurera PCS7-system för att säkerställa optimal prestanda.
Du implementerar cybersäkerhetslösningar för att skydda våra system och data.
Du designar och utvecklar styrsystem för att möta specifika projektkrav.
Du testar styrsystem inför leverans för att garantera kvalitet och funktionalitet.
Du konfigurerar och felsöker nätverkskommunikation mellan styrsystem och externa enheter för att säkerställa smidig integration.
Vad du medför
Du har god IT/OT- och datorkunskap som gör att du kan navigera i komplexa system.
Du har erfarenhet av SIMATIC PCS7 och/eller gasturbindriftssättning, vilket ger dig en solid grund för rollen.
Tidigare erfarenhet av styrsystemskonstruktion är meriterande och visar på din tekniska kompetens.
Du har en teknisk eftergymnasial utbildning, exempelvis ingenjörsutbildning, som stärker din profil.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift, vilket underlättar samarbetet i teamet.
Om teamet
Vårt migrationsteam är en engagerad och tekniskt kunnig grupp som arbetar med att modernisera och uppgradera våra styrsystem. Vi strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar och arbetar nära tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Teamet värdesätter samarbete och innovation, och vi är alltid öppna för nya idéer och perspektiv. Tillsammans bidrar vi till att säkerställa att våra gas- och ångturbiner fungerar på bästa möjliga sätt.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner, allt under ett tak, tillsammans med ångturbiner och generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Ansökan
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, ID nr 301175 senast 2026-09-05.
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, ledarnaklubbenseab@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#LI-NT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "301175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
612 83 FINSPAANG Arbetsplats
Finspaang Jobbnummer
10023679