Interim redovisningschef inom fastighetssektorn
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2026-08-05
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Konsultuppdrag i Göteborg för dig som vill leda redovisning, bokslut och rapportering med start omgående.
Ta nästa steg som interim redovisningschef inom fastighetssektorn där du får kombinera kvalificerad redovisning med närvarande ledarskap. I det här konsultuppdraget får du en central roll i att säkerställa korrekt finansiell rapportering, driva bokslutsprocesser och skapa struktur i en verksamhet med höga krav på kvalitet. Du får leda en erfaren redovisningsenhet, arbeta nära ledning, revisorer och verksamhet samt bidra med expertis inom IFRS, koncernredovisning, skatt och årsredovisning.
Ditt anställningserbjudande
Som interim redovisningschef får du ett kvalificerat konsultuppdrag med stort mandat, tydliga ansvarsområden och möjlighet att göra verklig skillnad från start. Du kommer in i en professionell miljö där redovisning, kvalitet och verksamhetsnära stöd är avgörande för organisationens fortsatta arbete.
Här får du använda både din specialistkompetens och din ledarskapsförmåga i ett uppdrag där struktur, integritet och samarbete värdesätts högt.
Uppdraget passar dig som trivs med ansvar och som motiveras av att utveckla processer, skapa tydlighet och leverera resultat även under tidspress.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda redovisningsfunktionen och säkerställa att den finansiella redovisningen håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du har både ett operativt och strategiskt ansvar och arbetar nära verksamhet, ledning och revisorer.
Leda redovisningsfunktionen med ansvar för budget, medarbetare och arbetsmiljö.
Säkerställa kvalitet i månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.
Upprätta och kvalitetssäkra koncernredovisning samt årsredovisningar.
Ansvara för redovisning enligt IFRS.
Upprätta och kvalitetssäkra rapportering för bolag, dotterbolag och koncern.
Säkerställa korrekt hantering av skatt, moms, skatteberäkningar och deklarationer.
Godkänna utbetalningar, kundfakturor och bokslutsavstämningar.
Ge stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör bokföring, moms och skatt.
Värt att veta
Det här är ett konsultuppdrag på heltid, med start omgående. Placeringen är på plats hos uppdragsgivaren och uppdraget löper som längst till 19 februari 2027. Du blir en del av en ekonomifunktion med bred kontaktyta mot verksamheten, där redovisningschefen har en nyckelroll i att säkerställa korrekt rapportering, tydliga processer och ett välfungerande stöd till organisationen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har en universitets eller högskoleexamen inom ekonomi eller redovisning och som har byggt upp en gedigen erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har minst två års erfarenhet som redovisningschef, eller från en motsvarande roll, och minst fem års erfarenhet av kvalificerad redovisning. Du är trygg i komplexa redovisningsfrågor och har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har arbetat inom fastighetsbolag eller liknande verksamhet och har erfarenhet av Agresso, Cognos, IFRS, koncernredovisning, årsredovisning, skatt samt rapportering till styrelse, ledning och revisorer.
Som person är du strukturerad, noggrann och analytisk med hög integritet. Du har förmåga att kommunicera ekonomiska frågor på ett pedagogiskt sätt och utövar ett närvarande, tydligt och utvecklande ledarskap. Du trivs i en föränderlig miljö, kan prioritera under tidspress och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya verksamheter. Vi tror också att du har dokumenterad förmåga att utveckla processer och arbetssätt och att du skapar förtroende genom både kompetens och samarbetsförmåga.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
TNG Kontakt
Regionchef Malmö
Anna Nydahl anna.nydahl@tng.se 0709809757 Jobbnummer
10023675