Bussförare skol och beställningstrafik

Ryssbybygdens Buss Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Ljungby
2026-08-05


Visa alla fordonsförarjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ryssbybygdens Buss Aktiebolag i Ljungby

Vi söker bussförare till skolbuss samt beställningstrafik. Vi har avtal i Ljungby kommun samt Värnamo kommun med skol trafik. Kör även en del beställningstrafik i Sverige och Europa. Då vi behöver fler chaufförer i Ryssby till skol trafik. Som är deltid runt 70 procent på års basis men kan blir mertid på beställningstrafik.
Kontakta Rickard Levin
rickard@rbbuss.se
Ryssbybygdens Buss AB
Lunnagårdsvägen 14 341 76 Ryssby.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ryssbybygdens Buss Aktiebolag (org.nr 556530-6940)
Lunnagårdsvägen 14 (visa karta)
341 76  RYSSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ryssbybygdens Buss AB

Jobbnummer
10023695

Prenumerera på jobb från Ryssbybygdens Buss Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ryssbybygdens Buss Aktiebolag: