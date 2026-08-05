Bussförare skol och beställningstrafik
Ryssbybygdens Buss Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Ljungby Visa alla fordonsförarjobb i Ljungby
2026-08-05
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Vi söker bussförare till skolbuss samt beställningstrafik. Vi har avtal i Ljungby kommun samt Värnamo kommun med skol trafik. Kör även en del beställningstrafik i Sverige och Europa. Då vi behöver fler chaufförer i Ryssby till skol trafik. Som är deltid runt 70 procent på års basis men kan blir mertid på beställningstrafik.
Kontakta Rickard Levin rickard@rbbuss.se
Ryssbybygdens Buss AB
Lunnagårdsvägen 14 341 76 Ryssby. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ryssbybygdens Buss Aktiebolag
(org.nr 556530-6940)
Lunnagårdsvägen 14 (visa karta
)
341 76 RYSSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ryssbybygdens Buss AB Jobbnummer
10023695