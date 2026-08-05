Front Staff / Servering & Kassa till SydIndiska

SydIndiska Restaurang AB / Servitörsjobb / Göteborg
2026-08-05


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Front Staff & Cashier for SydIndiska
We are looking for a cheerful, service-oriented, and efficient person to join our team at SydIndiska!
About the role: As front staff, you will welcome guests, manage the cash register, take orders, serve food and drinks, and ensure the dining area is clean and welcoming.
Qualifications:
Previous experience in restaurants or the service industry is a plus.
You handle stress well, work well in a team, and are passionate about great service.
You speak English fluently.
Interest in or knowledge of South Indian cuisine is a plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: mailsydindiska@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Front Staff - SydIndiska"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SydIndiska Restaurang AB (org.nr 559276-3873), https://southindianrestaurant.se/bookboard/goteborg/
Lilla Kungsgatan 1 (visa karta)
411 08  GÖTEBORG

Jobbnummer
10023685

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