Humor, omtanke och ett meningsfullt arbete - bli en del av vårt nya assiste

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God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-08-05
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Personliga assistenter sökes till nytt assistansuppdrag i centrala Skellefteå med start nu i mitten av augusti.
Vill du vara med från början och göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi flera personliga assistenter till en helt nystartad assistans i centrala Skellefteå.
Om tjänsten
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till en man med ALS som behöver stöd i alla delar av sin vardag. Arbetet innebär bland annat hjälp med personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, måltider, handräckning samt övriga förekommande sysslor för att skapa en trygg och fungerande vardag.
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens liv och bidrar till att skapa förutsättningar för självständighet, livskvalitet och delaktighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Kunden önskar assistenter som har nära till skratt, uppskattar humor och som har lite skinn på näsan. Du behöver känna dig trygg i dig själv och kunna anpassa dig efter olika situationer som kan uppstå i vardagen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg
God förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer
Ett lugnt och professionellt bemötande med en positiv anda
Förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans
Har arbetat med personer som lever med ALS eller annan neurologisk sjukdom
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny assistans från start
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och stöd i uppdraget
En arbetsplats där engagemang, respekt och arbetsglädje värdesätts
Omfattning
Vi söker flera assistenter för inledningsvis deltid och timanställning. Arbetstiderna kan vara förlagda till dag, kväll, och helg.
Låter detta som ett arbete för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en viktig del av ett team som gör skillnad varje dag!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
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931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
10023697