Plaza Söker Bar- Och Servispersonal
The Irish Pub Down Town AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-08-05
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Vi söker två nya bartenders till vårt fantastiska team på vår härliga sportbar i City.
Vilka är då vi?
PLAZA | Restaurant • Bar • Sports är beläget mitt i Göteborgs hjärta, vid roten av Avenyn och där stadens ständiga puls är vår granne. Vi är en oas för alla de som älskar sport och god vällagad mat utöver det vanliga. Hos oss infinner sig en känsla av lokal gemenskap och vi är stolta över att kunna erbjuda varje gäst en välförtjänt paus i vardagen.
Vem är det då som vi söker?
Vi önskar utöka vårt härliga team med dig som är stresstålig, positiv, kreativ och gärna ger det lilla extra för att våra gäster skall få bästa möjliga service. Vi ser att du har minst 2 års erfarenhet inom bar och servering, kan multitaska, leda, samarbeta och hantera såväl beställningar som betalningar under ett snabbt tempo. Likaså kan du tala bra svenska såväl som engelska.
Om du har ett intresse för sport så är det också ett stort plus, dock inget krav.
Tjänsten avser heltid som deltid.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: goranperic_1973@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Irish Pub Down Town AB
(org.nr 556348-7072), https://www.plazagbg.se
Östra hamngatan 50B (visa karta
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411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Irish Embassy pub & grill Jobbnummer
10023677