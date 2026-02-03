Städare - Heltid
2026-02-03
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade städare för heltidsuppdrag i Gävle åt en av våra kunder. Trivs du med ett praktiskt arbete där kvalitet och ansvar står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som städare ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer. Arbetet utförs i exempelvis kontor, fastigheter och gemensamma utrymmen, där du är en viktig del i att säkerställa en hög standard varje dag.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor och gemensamma ytor
Golvvård, dammsugning och moppning
Rengöring av kök och hygienutrymmen
Påfyllning av förklaringsmaterial som tvål och papper
Följa städscheman och kvalitetsrutiner
Rapportera eventuella avvikelser eller skadorKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete är en fördel
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Ansvarskänsla och öga för detaljer
Meriterande
Städutbildning eller yrkesbevis inom lokalvård
Erfarenhet av maskinell golvvårdKörkortskrav
Om dig
Du är noggrann, pålitlig och tar stolthet i att leverera ett väl utfört arbete. Du har en positiv inställning, är serviceinriktad och bidrar till en trivsam miljö för både kunder och kollegor.
Om anställningen
Heltid
Placering: Gävle
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9719028