Smålandshamnar söker vikarierande medarbetare i Oskarshamn
Smålandshamnar AB / Lagerjobb / Oskarshamn Visa alla lagerjobb i Oskarshamn
2026-06-04
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Har du intresse för truckkörning, tar ansvar i ditt arbete och värdesätter gott samarbete? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Smålandshamnar AB är en hamnoperatör i Oskarshamn och Västervik. Vi arbetar nära våra kunder och ser till att gods hanteras effektivt och säkert – varje dag. Nu söker vi en vikarierande medarbetare till vår emballage- och terminalhantering i Oskarshamn.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på cirka 10 personer som arbetar i tvåskift.
Om rollen
I din roll kommer du att arbeta med:
Lastning och lossning av gods från lastbilar
Inventering och hantering av gods
Rapportering i våra system
Arbetet är varierande och det kan även bli aktuellt att stötta upp inom andra delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som trivs i en aktiv och praktisk roll och gillar när tempot är högt.
För att lyckas hos oss tror vi att du:
Är ansvarstagande och pålitlig – du gör det du säger och ser till att jobbet blir gjort
Har en positiv inställning och bidrar till en bra stämning i teamet
Är flexibel och lösningsorienterad – du ser möjligheter snarare än problem
Har lätt för att samarbeta och stötta dina kollegor
Är noggrann och strukturerad, även när det är mycket att göra Publiceringsdatum2026-06-04KvalifikationerKvalifikationer
Truckkort B1, C2 och C3a
Meriterande:
CE-körkort
YKB
Anställning
Vikariat på minst 1 år, med start enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna
Anna Andersson, HR-chef
Telefon: 010-3563911
E-Mail: anna.andersson@smalandshamnar.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jobb@smalandshamnar.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smålandshamnar AB
(org.nr 556028-4563), https://www.smalandshamnar.com/
Norra Strandgatan 50 (visa karta
)
572 32 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946742