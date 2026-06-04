Pistmaskinsförare till Fjätervålen
Fjätervålen Aktiebolag / Maskinförarjobb / Älvdalen Visa alla maskinförarjobb i Älvdalen
2026-06-04
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I Fjätervålen är vi kända för våra välpreparerade backar. Kvalité på såväl backar som längdspår är av största vikt. I vissa pister producerar vi snö men i de flesta pister använder vi oss av snöstaket som fångar upp natursnön.
Vi har 18 nedfarter i alla svårhetsgrader samt en funpark och en längdteknikpark. Vi preparerar också 5 mil längdspår i stugområdet och uppe på fjället. Som pistmaskinist arbetar du i nära samarbete med ansvarig arbetsledare och dagspersonalen i driften för att skapa bästa möjliga upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig med flera års erfarenhet, som är van att arbeta självständigt och i alla väder uppe på fjället. Förarbevis för pistmaskin är ett krav.
På vår anläggning står värdskap, lösningsfokus och flexibilitet i centrum. Vi brinner för skidåkning och att skapa bästa möjliga upplevelse för såväl gäst som för oss personal. Vi är ett litet team med ca 30 medarbetare under vintern som jobbar nära varandra, över avdelningsgränserna och med korta beslutsvägar.
Fjätervålen mäter 1002 m ö.h. och är en skidanläggning i norra Dalarna ca 20 km nordost om Idre. Skidanläggningen är privatägd. Pisterna är FIS klassade både i GS och SL för internationella tävlingar. Det finns fyra liftar, arton nedfarter och en stugby med ca 280 stugor. Längsta nedfarten är 3 km lång och har en fallhöjd på 317 meter. Här finns också 5 mil fina längdspår, skidshop/skidhyra, wärdshus, närlivsbutik, stugförmedling och skidskola.
Vi hoppas du vill vara med på vår spännande utvecklingsresa de närmaste åren. Ambitionen är att bli en klimatsmart fjälldestination som erbjuder genuina fjällupplevelser med hållbarhet i fokus. Framåt planeras en sittlift, hotellverksamhet, stugor, lägenheter, toppstuga, mountainbikeleder med mera. Målsättningen är byggstart sommaren 2027.
Vi erbjuder möjlighet att hyra en personalbostad med gångavstånd till arbetsplatsen samt tillgång till personalförmåner för både dig och din familj.
Rekrytering sker löpande under sommaren.
Välkommen med din ansökan!
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Tjänster startar i mitten av december och avslutas i början av april. Tjänsten kan ev kombineras med snöläggning i nov-dec. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: jobba@fjatervalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pistmaskinsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjätervålen Aktiebolag
(org.nr 556223-3527), https://fjatervalen.se/om-fjatervalen/jobba-hos-oss/
Fjätervålen (visa karta
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790 90 SÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fjätervålen AB Kontakt
Platschef
Frida Svensson frida@fjatervalen.se Jobbnummer
9946740