Städ- och trivselpersonal
2025-12-10
Familjär medelstor camping på norra Öland söker personal med uppdrag att sköta städ och trivsel av campingens servicehus samt stugor och villavagnar.
Neptuni Camping är beläget i den lilla byn Byxelkrok på norra Öland. På sommaren är platsen en tillflyktsort för besökare från hela landet. På Neptuni Camping semestrar gäster med eget boende såsom husvagn, husbil eller tält. Campingen erbjuder även boende i stugor och villavagnar som hyrs ut.
Till sommaren 2026 behöver våran trogna personalstyrka utökas med ytterligare en medarbetare med huvudsakligt arbetsområde städ och trivsel.
Arbetet innebär att du ansvarar för daglig tillsyn och städ av framförallt servicehusen. Utöver detta tillkommer vissa dagar i veckan städ och koll av stugor och villavagnar.
Eftersom du i ditt dagliga arbete rör dig på området och i servicebyggnaderna är du en viktig del i gästernas semesterupplevelse.
Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och flexibel. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig det du behöver kunna för att sköta ditt uppdrag. Det är viktigt att du efter en upplärningsperiod klarar av och trivs med att arbeta på egen hand. Kollegor finns alltid till hans på anläggningen men i huvudsak sköter du ditt arbete själv. Arbetet innebär en viss frihet och flexibilitet men med det kommer också ett stort ansvar.
Vi ser gärna att du är en utåtriktad och positiv person med lust att serva våra gäster.
Tjänsten sträcker sig från 1 maj 2026 till 30 september. Om du är rätt person för uppdraget så finns det möjlighet att både utöka och minska tjänstgöringsperioden. Tjänsten är på heltid, 100 %.
Timlön enligt avtal.
Boende finns i anslutning till arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Anökan via mail
E-post: helena@neptunicamping.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neptuni Camping AB
(org.nr 559149-1096)
Småskogsvägen 2
)
387 75 BYXELKROK
Ägare och platsansvarig
Helena Begeland helena@neptunicamping.se Jobbnummer
9636602