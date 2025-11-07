ST-läkare Ögonsjukdomar
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-11-07Om företaget
Ögonkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är med sina cirka 260 medarbetare en fullskalig universitetsklinik och den näst största i landet.
Vårt uppdrag omfattar region- och länssjukvård och vi har rikssjukvårdsuppdraget inom barnkatarakt och barnglaukom. Vi är en forskningsintensiv klinik och bedriver forskning delvis på internationell spetsnivå. Inom kliniken har vi ett aktivt pågående förändringsarbete och en utvecklingsfokuserad ledning. Vi har en god gemenskap inom läkargruppen och som läkare kommer du till ett team med hög kompetens och erfarna kollegor.Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare ingår du i Ögonverksamhetens utbildningsprogram. Sektionen ST består idag av 24 ST-tjänster och 4 underläkare.
Inom klinikens specialområden kommer vi att erbjuda dig stora utbildningsmöjligheter i form av kurser utöver det ordinarie utbildningsprogrammet. Då vi är ett Universitetssjukhus är vi måna om att ligga i framkant vad gäller forskning och utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har utfört AT eller BT. För att trivas hos oss bör du ha en god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du trivs med att ta ansvar, egna initiativ och att arbeta i team. Du tycker om att undervisa och sprida kunskap både till studenter och kollegor. Vi vill tillvarata din kompetens och samtidigt ge dig goda möjligheter till fortbildning och att bedriva forskning/förbättringsarbeten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av klinik och forskning.
Referenser kommer efterfrågas i ett senare skede av rekryteringsprocessen, och du kommer då att behöva ange tre referenser, varav en gärna är din senaste chef om möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ögonsjukvård, Läkare Ögon ST Kontakt
