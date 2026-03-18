Spolbilsoperatör med B-Körkort
2026-03-18
Vi söker främst dig med tidigare erfarenhet inom fastighetsservice och spolning, eller liknande arbete, och som vill bli en del av ett kompetent team i en växande verksamhet. Precis som vi trivs, du i ett omväxlande och lösningsorienterat arbete, där service till våra kunder står i fokus.
Arbetsuppgifter Variationen i våra uppdragen är stor och arbetet är därmed omväxlande. Arbetsuppgifter inkluderar bland annat, förutom att köra spolbilen, spolning av rör och slamsugning, service- och underhållsarbete av avlopp och dagvattensystem, större saneringsuppdrag vid till exempel oljeläckage och tömning och rengöring av oljeavskiljare. Rörinspektion kan också förekomma. Då vi erbjuder jour dygnet runt ingår beredskapstjänstgöring.
Kvalifikationer Vi söker dig som: * Har B-körkort * Är en trygg och säker förare * Kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga * Är ansvarstagande och ordningsam * Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift * Är social och trivs med kundkontakt
Det är meriterande om du: * Har tidigare erfarenhet av liknande tjänst * Har C-körkort och giltig YKB,STVF fastighet.
Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper och att hitta rätt person som blir en självklar del i vårt team. Vi tror att du som blir vår nya kollega har erfarenhet av, och trivs med, ett fysiskt arbete. Vidare har du en prestigelös inställning och en positiv energi. Du behöver även vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare.
Vi eftersträvar en öppen företagskultur som uppmuntrar engagemang, initiativ och delaktighet. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Wenger via e-post marcus.wenger@swooshsverige.se
Är du intresserad? Skicka din ansökning via ansökningsknappen i annonsen. Det viktiga är inte att du har en klar CV och/eller personligt brev utan du kan istället berätta fritt vad du arbetat med och vad du vill göra framöver.
Sista ansökningsdatum: 2026-04-24 Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, ansök därför gärna så snart som möjligt.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
Om oss Swoosh är en rikstäckande modern miljöteknisk koncern som erbjuder ett komplett utbud av sug- spol- och reliningtjänster för underhåll i både fastighet och industri. Våra kunder är företag, industrier, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Swoosh erbjuder avancerade tjänster inom bland annat dag- och spillvattensystem, relining, kanaltätning och kamerainspektion. Vi anlitas både vid planerade och förebyggande åtgärder och vid akuta insatser. VI har jour dygnet runt - året om! Våra kunder är allt från stora industrier och företag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi strävar efter jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Tillsammans står vi för Kundfokus, Trygghet och Framåtanda.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swoosh Nord AB
