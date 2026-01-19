Speltekniker
2026-01-19
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget Som speltekniker är du en av fem medarbetare inom område Spelteknik som genom teknisk kunskap och kreativ lösningsfokus hanterar både underhållsarbete och utveckling av Lisebergs spel - både inom skicklighetsspel och lyckohjul. Du och dina kollegor blir ofta spindeln i nätet i vår spelvärld, där du arbetar såväl med snabbt uppkomna teknikutmaningar som med långsiktiga utvecklingsfrågor - allt för att våra gäster ska få en kul, utmanande och unik spelupplevelse.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi, genom att:
Säkerställa att befintliga spel i Lisebergsparken håller hög nivå genom kontinuerligt underhållsarbete och översyn av våra spel och lyckohjul och tillhörande tekniska installationer, som till exempel biljettautomater
Se till att såväl planerade insatser som snabbt uppkomna uppgifter och akuta insatser hanteras genom felsökningar och därefter prioriteras och åtgärdas även under öppethållande av parken - i detta ingår även att stötta kollegor inom både den egna verksamheten och inom övriga Liseberg med teknisk kompetens
Bidra till ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete genom hög teknisk kompetens inom el, mekanik och data, vilket du gärna kombinerar med kreativitet, lekfullhet och nytänkande
Ha ett gästperspektiv utifrån förväntningar, funktionalitet och affärstänk - med andra ord överträffa förväntningar och bidra till en unik gästupplevelse!
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Gymnasiekompetens inom el, teknik eller data/it
Eftergymnasial utbildning inom el, teknik eller data/it är meriterande
Minst ett års arbetslivserfarenhet inom el, teknik eller data/it
Vana av att felsöka samt använda mätinstrument, verktyg och it-system
B-körkort samt truckkort/skylift är meriterande
Bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska, även inom tekniskt fackspråk
Professionellt förhållningssätt gentemot gäster och kollegor
Bra att veta
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstider enligt verksamhetens öppettider, inklusive kvällar och helger
Tjänsten omfattas av Kommunals avtalsområde
Sista ansökningsdag är den 8 februari
Fackliga kontakter
Kommunal: Bosse Nordlander, kommunal.vast@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta områdeschef Stefan Bäckdahl på mail stefan.backdahl@liseberg.se
Ta första steget och skicka in din ansökan senast den 8 februari!
