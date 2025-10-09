Speditör till spännande kund i Malmö
Är du tillgänglig omgående och har erfarenhet inom logistikbranschen? Vill du vara en nyckelperson i att säkerställa effektiva och kostnadseffektiva transporter? Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i ca fyra månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.
Om företaget
Mer information ges under intervjun.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som speditör ansvarar du för att planera och koordinera transporter, med fokus på bil- och vägtransporter. Du säkerställer effektiva och kostnadseffektiva leveranser genom att arbeta nära åkerier för att boka transporttjänster och följa upp att leveranserna sker enligt plan. Du tar emot kundorder och administrerar information om vikt, mått, samt leveranstidpunkter i system. Ditt arbete innebär att optimera transporterna dagligen för att möta kundernas behov och lösa eventuella utmaningar som uppstår. Du arbetar också aktivt med kundnöjdhet genom uppföljningar och förbättringsarbete för att säkerställa hög servicenivå och långsiktiga relationer.
• Dirigering av transporter och hantera avvikelser
• Breda kontaktytor, externt såväl internt
• Administration i trafikledningssystem, rapportering och dokumentation
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasial utbildning, meriterande med eftergymnasial utbildning inom transport, logistik
• Några års arbetslivserfarenhet av bildirigering eller liknande arbetsuppgifter inom trafikkoordination eller spedition
• God dator- och systemvana samt kunskap i Office-paketet (meriterande med kunskap i Excel)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi söker dig som trivs i en roll med breda kontaktytor och som trivs med att arbeta i högt tempo. Du har ett flexibelt arbetssätt och håller god struktur och ordning i ditt arbete. Med ditt engagemang, nyfikenhet och driv tar du egna initiativ och är mån om att lära dig för att utvecklas. Därtill har du en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Du är prestigelös och stöttar gärna dina kollegor där det behövs. Slutligen ser vi att du är serviceinriktad och mån om att hålla god kvalité i arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
