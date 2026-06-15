Programrektor till Rudbecks gymnasium i Sollentuna
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2026-06-15
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Är du rätt person för att bli del av skolledningen på en av Sveriges största gymnasieskolor?
Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasieskola med ett brett utbildningsutbud bestående av högskoleförberedande- och yrkesförberedande program samt introduktionsprogram. Skolan har ca 2300 elever och 230 anställda.
Vi söker nu en programrektor för ekonomiprogrammet.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som programrektor ansvarar man både operativt och strategiskt för tilldelade ansvarsområden. Uppdraget innebär ett brett mandat med tydlig delegation från skolchef tillika rektor, som ger stor frihet att påverka och driva gymnasieskolans utveckling framåt. Ramverket är nationella och kommunala styrdokument. Programrektor har personal- och budgetansvar och leder det pedagogiska arbetet inom tilldelade ansvarsområden. I ledningsgruppen, som består av åtta chefer, arbetar vi gemensamt med det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet samt andra övergripande verksamhetsprocesser där funktionsansvaret fördelas i gruppen.Kvalifikationer
Vi ser att vår nya programrektor har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på gymnasieskolan eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat. Du har mångårig erfarenhet av rollen som skolledare. Eftersom uppdraget innebär att leda Rudbecks ekonomiprogram är det en stor fördel med tidigare erfarenhet av gymnasieprogrammet samt goda kunskaper om entreprenörskap och företagande. Meriterade är påbörjad eller slutförd statlig rektorsutbildning.
Som skolledare på Rudbeck ska ditt arbete bland medarbetare, kollegor och chefer genomsyras av Sollentuna kommunens värderingar: nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Du uppmärksammar goda arbetsresultat på både individ och verksamhetsnivå samt agerar konstruktivt vid problem och avvikelser. Du är en del av en styrkedja och klar över verksamhetens mål, roller och förväntningar på dig.
Då gymnasieskolan står inför flera förändringar under kommande år behöver du vara trygg i att leda ett förändringsarbete där mod, tydlighet och uthållighet blir viktiga delar av ledarskapet.Övrig information
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och sökande kan bli inbjudna till intervju innan ansökningstiden är avslutad. Tester tillämpas som del av rekryteringen och bakgrundskontroll samt registerutdrag genomförs innan anställning. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Björn Kullgard bjorn.kullgard@sollentuna.se Jobbnummer
9964726