Affärsstöd till Sveriges största husleverantör
Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Bromölla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Bromölla
2026-06-15
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
LB-Hus är en av landets största husleverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad och en del av koncernen Svensk Husproduktion. Genom våra husserier erbjuder vi färdigpaketerade huskollektioner med segmentets högsta standard – och generösa ändringsmöjligheter inom givna ramar. Tack vare hög grad av standardisering, aktiv produktutveckling och stor prismedvetenhet – ger vi våra kunder Mest hus för pengarna.Arbetsuppgifter
Rollen utvecklas successivt i takt med att du växer in i uppdraget. Inledningsvis ligger fokus på att avlasta teamet i det dagliga arbetet, med varierande arbetsuppgifter inom order- och säljstöd såsom infomejl, prisuppgifter, enklare kalkyler, registrera kontrakt och försäkringar. Allt eftersom du blir varm i kläderna får du möjlighet att ta dig an mer kvalificerade uppgifter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har ett starkt affärssinne och driv
• Är en vass administratör med god struktur
• Är serviceinriktad och lösningsorienterad
• Har erfarenhet av administration och gärna av orderhantering och kalkyl
• Är van vid Office och affärssystem (vi använder Lime och Jeeves)
Du trivs i en roll med många kontaktytor och driver ditt arbete framåt med noggrannhet och ansvar. Vi ser gärna att du jobbat med B2C.
Information och kontakt
Tjänsten är en inhyrning via Wikan Personal under sex månader med förhoppning om övergång till LB-Hus efter denna perioden. Tjänsten är på heltid med placering på LB-Hus i Bromölla. Vi har en stark närvarokultur och du samarbetar med flera kollegor så du utgår från kontoret på LB-hus. Vi genomför drog- och alkoholtest på samtliga nyanställda. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse och vi tillämpar löpande urval så välkommen med din ansökan snarast möjligt via www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är den 22/6-2026.
För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på 044 -590 65 12.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
LB- Hus Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9964732