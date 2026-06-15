Vältförare till vår kund i Boden!
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2026-06-15
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Vältförare till asfaltarbete – Boden
Vill du ta nästa steg i din karriär inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi söker nu en engagerad vältförare till vårt team i Boden. Här får du möjlighet att arbeta i en växande bransch där kvalitet, samarbete och yrkesstolthet står i centrum.
Om rollen
Som vältförare spelar du en central roll i vårt asfalteringsarbete. Du ansvarar för packning av asfalt med vält och bidrar till att slutresultatet håller högsta kvalitet. Arbetet sker i team där noggrannhet, kommunikation och samarbete är avgörande för ett lyckat resultat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av asfaltarbeten och är trygg i att köra vält
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Innehar certifieringarna Arbete på väg 1 och 2 (krav)
Har C-körkort och YKB (meriterande, ej krav)
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder
En möjlighet att utvecklas inom bygg- och anläggningsbranschen
En arbetsplats där din insats gör verklig skillnad
Utbildning och möjlighet att stärka dina kompetenser och certifikat
Ett varierande arbete som kombinerar fysisk aktivitet med teknisk precisionPubliceringsdatum2026-06-15Övrig information
Tjänsten passar både dig med erfarenhet och dig som har rätt inställning och vilja att lära dig yrket. Vi värdesätter engagemang och arbetsvilja högt och erbjuder goda möjligheter att växa i rollen.
Tveka inte med din ansökan, Tjänsten kommer att tillsättas så snart rätt kandidat är hittad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122)
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964709