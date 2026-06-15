Närsjukvården Halland söker en processutvecklare
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Vill du vara med och utveckla och stärka stödet till barnfamiljer i Halland? Nu söker vi en processutvecklare som vill ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av familjecentraler i regionen. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där analys, samverkan och utveckling står i centrum – och där ditt arbete gör verklig skillnad.
Om arbetet
Uppdraget innebär att ta ett samlat grepp kring familjecentraler i Halland. Det handlar initialt om att genomföra behovs- och lägesanalys utifrån underlag som Socialstyrelsen tagit fram och beviljat medel för.
Anställningen är en projektanställning med start under hösten 2026 till och med 27-12-31.
Som processutvecklare ansvarar du för att genomföra analyser, sammanställa och presentera förslag, omvärldsbevaka samt ekonomiskt följa upp processens olika delar. Procesutvecklaren ansvarar också för att tillgodose Socialstyrelsen med de underlag som krävs för rekviderade medel i uppdraget.
Rollen kommer att placeras under Vårdcentralen Halland, Utveckling och Stöd. Du kommer att arbeta nära Närsjukvårdens BHV-team, vilka arbetar för hela Vårdvalets BVC-verksamhet. I rollen som processutvecklare förväntas du arbeta i god samverkan med såväl interna som externa parter.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Närsjukvården Halland satsar inför en spännande framtid i snabb förändring. Alla medarbetare står inför utmaningen att skapa en god och nära vård för befintliga och blivande invånare i regionen. Här arbetar vi alla tillsammans för en nära vård värd att välja.
Tjänsten som processledare är placerad på Utveckling och Stöd, Vårdcentralen Halland som ingår i förvaltningens stab. Avdelningen arbetar med övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor för hela vårdvalet. Uppdragen innefattar både projekt- och processarbete såväl som långsiktig verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom primärvården. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda BVC-verksamhet i Halland samt om du har arbetat med projektledning.
För att lyckas i rollen behöver du vara målinriktad och strukturerad, med en god förmåga att planera, organisera och driva ditt arbete både på en övergripande och detaljerad nivå. Du har också en väl utvecklad kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift på svenska.
Vi värdesätter att du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer med olika aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort med behörighet B är ett krav, då resor förekommer inom hela regionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Kyrkogatan 13 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utveckling och Stöd, Vårdcentralen Halland Kontakt
Ann-Christin Elmhäll, Vårdförbundet 0767-847707 Jobbnummer
9964727