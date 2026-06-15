Chief Operating Officer till AI-driven startup
Nordicrule AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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Nu har du möjligheten att ta en central roll i ett lönsamt startup med bevisad product-market-fit som nu ska växa!
OM BOLAGET
Bolaget är en AI-driven tillväxtpartner som hjälper små och mellanstora företag att vinna offentliga upphandlingar.
Problemet som adresseras är stort och globalt. Verksamheten är inriktad på en av världens största men samtidigt mest eftersatta marknader: offentlig upphandling. En typisk upphandling består av 50–100 A4-sidor byråkratisk text, och den genomsnittliga anbudsgivaren är ett företag med under 150 anställda – vilket är bolagets primära kundsegment.
VD:ar och nyckelpersoner lägger många dyrbara dagar per anbud, och ändå blir ungefär en tredjedel av alla anbud diskvalificerade.
Bolaget är lönsamt och har utvecklat en bevisad lösning helt självfinansierat. Hela anbud skrivs åt kunden genom manuella processer som stegvis effektiviseras med egenutvecklade AI-verktyg. Kunderna lägger mindre än en timme per anbud och vinner i genomsnitt dubbelt så ofta som branschen i stort.
Ledningen har bakgrund från ledande strategikonsultbolag och framgångsrika techbolag. Bolaget går nu in i en tillväxtfas för att skala upp och expandera den bevisade modellen. Extern finansiering tas in som en del av satsningen. Målet är att nå en bolagsvärdering över 1 miljard SEK i Sverige inom fem år, innan internationell expansion.
OM ROLLEN
Som COO spelar du en helt central roll i bolagets resa, du ansvarar för hela den leverans som kunderna faktiskt betalar för. Det innebär:
Totalansvar för leveransenOperationsfunktionen ansvarar för alla kundrelationer, framtagandet av samtliga anbud samt flera andra centrala processer. Detta är bolagets kärna, som du är ytterst ansvarig för.
Leda och bygga ditt teamI dagsläget består teamet av två medarbetare. Framöver planeras tillväxt till 10, därefter 20 och sedan 30 personer. Ambitionen är att bygga Sveriges bästa anbudsteam, med marknadens främsta verktyg, som varje år vinner upphandlingar värda flera miljarder kronor åt kunderna. Detta är ditt team att bygga och leda.
AffärsutvecklingI takt med att bolaget växer behöver processer och strukturer utvecklas. Det är ett dynamiskt startup där grundantagandet är att allt alltid kan göras bättre. Du kommer att arbeta nära CTO och gemensamt utveckla nya AI-verktyg. Arbetet sker i högt tempo, ibland med dagliga iterationer.
En naturlig del av startup-resan är att kavla upp ärmarna. Inledningsvis innebär rollen att själv vara en drivande kraft i leveransen och lära sig verksamheten från grunden. Utöver detta blir du en del av bolagets ledningsgrupp och är med och formar övergripande strategi och riktning.
VI SÖKER DIG SOM:Har ett par års erfarenhet som exempelvis managementkonsult, jurist/advokat eller tidigare skalat ett framgångsrikt startup-team
Är skicklig på att skapa strukturer och processer
Talar och skriver obehindrat i svenska och engelska, då båda språken används i tjänsten
PERSONLIGA EGENSKAPER:
Du är starkt motiverad att ta dig an utmaningen och ser möjligheten att bygga ett snabbväxande bolag som något mycket attraktivt.Du bygger enkelt relationer med olika typer av människor, då kunderna varierar i både storlek och bransch. Du har förmågan att leda och inspirera ett snabbväxande team med hög kompetens. Vi ser även att du är både hungrig men även ödmjuk. Du trivs med att vara dig själv fullt ut även i professionella sammanhang.
DU ERBJUDS:Fast lön
Möjlighet till delägarskap på bolaget
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Centrala Stockholm
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9964721