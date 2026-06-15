Kock, À La Carte Restaurang Tzatziki
Alexa Restaurang AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-06-15
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Hej
Vi söker personal till grekiskt kök i Uppsala
Vi letar efter en person som vill arbeta inom matlagning i ett grekiskt kök, beläget i centrala Uppsala.
• Förmåga att arbeta under stress och hantera ett högt arbetstempo
• Grundläggande kunskaper i svenska språket
• Erfarenhet är meriterande, men inget krav – vi erbjuder utbildning på plats
Övriga krav: • Svenskt uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: restaurangtzatziki@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alexa Restaurang AB
(org.nr 556677-5366)
Fyristorg 4 (visa karta
)
753 10 UPPSALA Arbetsplats
Restaurang Tzatziki Jobbnummer
9964704