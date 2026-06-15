Kock, À La Carte Restaurang Tzatziki

Alexa Restaurang AB / Kockjobb / Uppsala
2026-06-15


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Hej
Vi söker personal till grekiskt kök i Uppsala
Vi letar efter en person som vill arbeta inom matlagning i ett grekiskt kök, beläget i centrala Uppsala.
• Förmåga att arbeta under stress och hantera ett högt arbetstempo
• Grundläggande kunskaper i svenska språket
• Erfarenhet är meriterande, men inget krav – vi erbjuder utbildning på plats
Övriga krav: • Svenskt uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: restaurangtzatziki@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alexa Restaurang AB (org.nr 556677-5366)
Fyristorg 4 (visa karta)
753 10  UPPSALA

Arbetsplats
Restaurang Tzatziki

Jobbnummer
9964704

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