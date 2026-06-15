Lokalvårdare inom Specialuppdrag
SOL Facility Services AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2026-06-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Gävle
, Tierp
, Uppsala
, Västerås
, Österåker
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera erfarna personer inom lokalvård. Du kommer att jobba med städning inom specialuppdrag runt om i Gävle.
Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Kontorstädning
Städning vid specialuppdrag t.ex. höghöjdsarbete
Fönsterputs
Golvvård på alla typer av golv
Storstädning, grovstädning, finstädning
Städning av säkerhetsobjekt
Vem söker vi?
Du har goda kunskaper i svenska.
Minst 1 års erfarenhet av lokalvård, golvvård eller fönsterputs
Meriterande är om du har B-körkort eller utbildning inom skylift, golvvård eller fönsterputs.
Förmåga att samarbeta med andra människor.
Engagerad i det du gör och flexibel.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kollegor från hela världen. Hos SOL Facility Services omfattas du av kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension och du erbjuds fackliga relationer.
Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
Sökord: städ, städare, lokalvård, fönsterputs, golvvård, cleaner, cleaning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349)
171 54 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964722