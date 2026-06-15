Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-06-15


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker legitimerade specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård för uppdrag.
Omfattning: v.32-37
Ansökningar hanteras löpande, då vi har ett stort och kontinuerligt behov.
Kvalifikationer i korthet:
Specialistsjuksköterska kardiologisk omvårdnad (SSK)
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom hjärtavdelning.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-06-15

Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård (SSK) med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom området.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
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Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Jobbnummer
9964723

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