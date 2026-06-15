Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Vi söker legitimerade specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård för uppdrag.
Omfattning: v.32-37
Ansökningar hanteras löpande, då vi har ett stort och kontinuerligt behov.
Kvalifikationer i korthet:
Specialistsjuksköterska kardiologisk omvårdnad (SSK)
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom hjärtavdelning.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård (SSK) med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom området.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Jobbnummer
9964723