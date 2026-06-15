Administrativt ledningsstöd till SiS rättsavdelning
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill arbeta på vår rättsavdelning? På SiS söker vi en kvalificerad administratör som trivs med att bl.a. utveckla administrativa processer, samordna möten och stötta våra chefer i en dynamisk och utvecklande miljö.
Vi söker dig som har erfarenhet av att ge avancerat administrativt stöd till chefer och ledningsgrupper, som trivs i en serviceinriktad och varierande arbetsroll med många kontaktytor både internt och externt. Som administrativt ledningsstöd utgör du ett kvalificerat stöd till avdelningsdirektör, sektionschefer och ledningsgrupp inom avdelningen.
Rollen är bred och varierad och innebär ansvar för att samordna, planera och administrera ett stort antal processer och aktiviteter som bidrar till en väl fungerande verksamhet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Kalenderhantering och bokning av möten för avdelningsdirektör, sektionschefer och ledningsgrupp.
Planering och samordning av avdelningsmöten, sektionsmöten, ledningsmöten, avdelningsdagar och andra interna aktiviteter.
Administration kring medarbetarsamtal, lönesamtal, semesterplanering och schemaläggning.
Samordning av tjänsteresor och andra praktiska arrangemang för ledningen.
Administrativt stöd vid rekrytering, introduktion av nyanställda samt avslut av anställningar.
Registrering, diarieföring och expediering av handlingar samt upprättande av delegationsbeslut.
Framtagande av dagordningar, minnesanteckningar och protokoll till ledningsmöten.
Fakturahantering och administration i ekonomisystem.
Publicering och uppdatering av information på intranätet.
Hantering av funktionsbrevlådor, post och övrig löpande administration.
Planering och koordinering av konferenser, utbildningar och andra större arrangemang, inklusive kontakter med externa leverantörer och deltagare.
Medverkan i utveckling och kvalitetssäkring av administrativa rutiner och arbetssätt.
Rollen kräver att du arbetar självständigt, strukturerat och serviceinriktat samt har god förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du har många kontaktytor inom organisationen och bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Fullgången gymnasieutbildning/gymnasieexamen.
Några års erfarenhet från liknande roll.
Erfarenhet av att självständigt koordinera uppgifter eller projekt.
Goda kunskaper i Officepaketet och hög IT-mognad.
God kommunikativ förmåga, såväl muntlig som skriftligt, på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet:
Av statlig förvaltning, vilket ger dig en god förståelse för våra processer och regelverk.
Av offentlighet- och sekretesslagen, diarieföring och GDPR, då detta är viktigt för att hantera känslig information på ett korrekt sätt.
Av att anordna möten, konferenser eller större evenemang, då detta visar på din förmåga att hantera logistik och samordning.
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, gott omdöme i avvägningar och prioriteringar samt noggrannhet och känsla för detaljer, alltid med utgångspunkt i verksamhetens behov. Du agerar i enlighet med SiS värdeord — respekt, omtanke och tydlighet — som är grunden i våra bemötande principer och i vår arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS värnar vi om ett gott medarbetarskap, där du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och deltar aktivt i samarbetet. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Anställningsform; Vikariat uppgående till ett år
Omfattning; Heltid
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Solna Businesspark. Tillträde snarast möjlig eller enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Referensnummer: 2.9.1-6658-2026
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-07-06
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9964736