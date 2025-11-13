Speditör - vägtransporter
2025-11-13
Är du en driven och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo och vill utvecklas inom logistikbranschen? Nu söker vi en vägspeditör som vill bli en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet, kundservice och effektivitet.
Om rollen
Som vägspeditör har du en central roll i den dagliga driften och ansvarar för att planera, samordna och optimera transporter på väg. Du har tät kontakt med både kunder, och leverantörer och ser till att allt flyter på - från order till leverans.
Du kommer att:
Planera, boka och följa upp vägtransporter
Ha daglig kontakt med kunder, transportörer och samarbetspartners
Hantera transportdokument och avvikelser
Arbeta med kostnads- och kvalitetsoptimering i transportflöden
Bidra till utveckling och förbättring av rutiner och processer
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från logistik, transport eller spedition - gärna inom vägtransporter eller biltransporter. Du är strukturerad, serviceinriktad och har ett naturligt driv att lösa problem snabbt och effektivt.
För att lyckas i rollen vill vi att du:
Har god administrativ förmåga och trivs i en koordinerande roll
Är kommunikativ, ansvarstagande och samarbetsvillig
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har god datorvana, gärna med erfarenhet av affärssystem inom transport
Vi erbjuder
Hos vår kund blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och kundfokus står i centrum. Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa - både professionellt och personligt.
Om STI
STI Freight Management brinner för transporter eftersom vi älskar det vi gör - att hitta smarta lösningar, organisera logistiken och övervinna utmaningar. Det är denna entusiasm och detta engagemang som driver oss att leverera vårt löfte: att ta kvaliteten det lilla extra. Med ett engagerat och professionellt team förvandlar vi varje logistisk utmaning till en smidig och pålitlig lösning. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst med placering på STI Freight Scandinavias kontor i Tumba med möjlighet till vissa dagar på distans.
Ansökan
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på Vi Rekryterar.nu - Mona Wågberg, mona@virekryterar.nu eller 073-950 07 73.
