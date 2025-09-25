Specialpedagog till Centrala elevhälsan
2025-09-25
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Om oss
Nu söker vi en positiv och rutinerad specialpedagog till en nyinrättad tjänst till vårt centrala gäng i Salems kommun. Central elevhälsa består av Verksamhetschef samt ansvarig för elevhälsans psykologiska insats (som blir din närmaste chef), fem skolpsykologer på deltid samt Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Förskolorna är indelade i tre områden som vardera leds av en rektor. Det finns fyra grundskolor i Salems kommun.
Vi arbetar för att det främjande och förebyggande arbetet för barn och elevers psykiska och fysiska hälsa ska vara så kvalitetssäkrat som möjligt från förskola till och med gymnasiet, så att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vidare så omvärldsbevakar centralt anställd elevhälsopersonal lagstiftning och övrig relevant information för elevhälsan. Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är till stor del riktad mot tidiga insatser i förskolan. Du blir både operativ och strategisk och arbetet innebär ett nära samarbete med förvaltning, rektorer och elevhälsopersonal för att stötta strukturer och arbetssätt.
I rollen ansvarar du för att samordna arbetet med tidiga specialpedagogiska insatser i förskolan samt i övergången till skolan. Du handleder och stöttar förskolorna i frågor som rör bemötande, specialdidaktik, bildstöd och kartläggning. En central del av uppdraget är att leda det specialpedagogiska nätverket i nära samråd med verksamhetschef för Central elevhälsa, samt att fungera som bollplank för specialpedagoger och speciallärare i våra skolor. Du bidrar också till att utveckla och hålla stödsidan på intranätet både intressant och aktuell.
I arbetet ingår samarbete med systemansvariga kring elevakt i Prorenata samt deltagande i handläggningsgruppen för tilläggsbelopp, där du bereder ärenden och ansvarar för administration både före och efter möten. Du deltar även i antagningsgruppen för intag till centrala särskilda undervisningsgrupper samt i mottagningsgruppen för anpassad grundskola. Vid behov medverkar du i SIP-möten som rör elever placerade utanför kommunen och, i samråd med verksamhetschef, även elever inom kommunen.
En annan viktig del av uppdraget är att tillsammans med kollegor planera och arrangera gemensamma fortbildningsdagar för kommunens medarbetare.Kvalifikationer
• Utbildad specialpedagog (specialpedagogexamen) samt förskollärarexamen eller lärarexamen för yngre åldrar (F-6).
• Vana i att handleda och att hålla i utbildning.
• Goda digitala kunskaper och kan hantera olika digitala verktyg
• Goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som specialpedagog inom förskolan.
• Kunskap och erfarenhet av TAKK.
• Kunskap om arbete med bildstöd.
• Kunskap om Reggio Emiliapedagogik.
• Kunskap om matematiklärning för yngre åldrar.
• Kunskap kring tidig läsinlärning, språklig sårbarhet och att arbeta utifrån RTI-modellen.
• Kunskap om närvarofrämjande arbete.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 %, semestertjänst. Önskat startdatum är 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Verksamhetschef Central elevhälsa
Camilla Forseth camilla.forseth@salem.se 08-532 592 77 Jobbnummer
9525746