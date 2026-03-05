Specialpedagog till Byskolan och Österskolan
2026-03-05
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du en del av elevhälsan och arbetar på skolnivå, gruppnivå och individnivå.
Arbetsuppgifterna är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och riktar sig mot elever, lärare och organisation.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara en del av skolans elevhälsoteam (EHT), ansvara för kartläggningar enligt rutin samt utformning av åtgärder kring särskilt stöd, exempelvis åtgärdsprogram. Vidare blir du en viktig del av skolans utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du ingår också i den specialpedagogiska arbetsgruppen för Byskolan och Österskolan.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en examen som specialpedagog med en grundskollärarexamen, gärna med inriktning F-6. En examen som speciallärare med en grundskollärarexamen, gärna med inriktning F-6, kan också vara möjligt. Det är ett krav att du sedan tidigare har arbetat som specialpedagog. Det är meriterande om du har arbetat som grundskollärare i årskurserna F-6 samt med tidig matematikinlärning och läsinlärning.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt och vara ett nav i elevhälsoarbetet på skolan, både främjande, förebyggande och åtgärdande. Vidare behöver du känna ett stort engagemang för och vara drivande i utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete.
Som person är du lösningsfokuserad och flexibel samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
På Byskolan går ungefär 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Österskolan går cirka 90 elever i årskurs F-3.
På Byskolan strävar vi efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet.
Skolmåltiderna tillagas i skolans eget KRAV-certifierade kök, där de flesta råvaror är ekologiska och närproducerade. Vårt kök har även vunnit White Guide Junior-priser.
Det är viktigt för oss att eleverna undervisas i demokratisk anda, bland annat har vi flera råd på skolan med olika inriktningar, som driver frågor som är angelägna. Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård - allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv. Skolan har erhållit utmärkelserna "Grön Flagg" och även "Skola för hållbar utveckling".
Byskolan och Österskolan är partnerskolor vilket innebär att vi kontinuerligt har lärarstudenter under deras praktikperioder och utbyte med Malmö universitet. Skolan är också en del av Riksförbundets satsning "Rörelseglädje i skolan" som går ut på att öka våra elevers fysiska aktivitet och skapa rörelseglädje.
På Byskolan är elevhälsoteamet en aktiv byggsten i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar proaktivt såväl som reaktivt kring frågor som trygghet och studiero samt för att främja skolnärvaro.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
