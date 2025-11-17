Specialpedagog övergripande systematiskt arbete
2025-11-17
Om arbetsplatsen
Gransäterskolan är en tvåparallellig F-9 skola med cirka 490 elever.
På skolan finns den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen Aspen. Skolan ligger i utkanten av Bålsta nära naturområden.
Vi arbetar systematiskt med de utvecklingsområden som skolan har framför sig. Vi har ett lösningsfokuserat arbete där vi vill möta alla eleverna där de befinner sig och få dem att utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt med hög måluppfyllelse.
Medarbetarna på skolan vittnar om ett välkomnande och inkluderande bemötande av ny personal. Det kollegiala samarbetet är välfungerande och vi-känslan är god.

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss har du en central roll i att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Ditt uppdrag är att arbeta på övergripande nivå och bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete. Du blir en självklar del i vårt elevhälsoteam och en viktig länk mellan pedagoger, speciallärare och skolledning.
- Handledning och kompetensutveckling för lärare, speciallärare och arbetslag
- Analys och utveckling av skolans lärmiljöer utifrån ett inkluderande perspektiv
- Initiering och ledning av utvecklingsinsatser på organisations-, grupp- och individnivå
- Samverkan i elevhälsoarbetet med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser
- Stöd i kartläggningar, åtgärdsprogram och uppföljningar
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som:
- Utbildad specialpedagog
- Erfaren av att arbeta på en övergripande nivå i skola
- Van att leda processer och arbeta konsultativt och handledande
- Analytisk, strukturerad och har en stark förmåga att omsätta kunskap i praktik
- Engagerad i skolutveckling och brinner för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och delaktighet
Vi erbjuder
Hos oss möter du en skola med hög ambition och ett starkt engagemang för elevernas utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du får:
- Vara med och påverka skolans långsiktiga utvecklingsarbete
- Arbeta nära skolledning och elevhälsoteam
- Goda möjligheter till professionell utveckling och fortbildning
- Ett positivt och kollegialt klimat där samarbete är en självklarhet
Personlig lämplighet värderas högt då vi värdesätter lösningsorienterat förhållningssätt samt god samarbetsförmåga.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att bli en del av Gransäterskolan - där kunskap, ansvar och nyfikenhet leder vägen!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
